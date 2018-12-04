Каратисты с Сумщины отличились в Берлине

В соревнованиях приняли участие 173 клуба из 43 стран мира. среди них и клуб с Сумщины «Самурай». Команду составили дети, для которых это была первая поездка на международные соревнования в Европе, поэтому волнения было большее. Ещё была тяжёлая и долгая дорога, и мало времени для восстановления. Затем затянулись соревнования, сбилось расписание и пошло долгое время ожидания категорий.
В итоге из восьми спортсменов клуба четверо взошли на пьедестал:
- Билобаба Владислав (U14 кумитэ) - 2 место;
Конюхов Илья (U18 кумитэ) – 2 место;
Кучер Игорь – (masters +30 кумитэ) – 1 место
Лата Олег – (masters +40 кумитэ) – 1 место.
По итогам соревнований клуб занял 15-е место.
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