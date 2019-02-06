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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:58234

Сумские легенды биатлона тряхнули стариной

Сегодня, 18 февраля, в Раубичах (Беларусь) накануне чемпионата Европы по биатлону прошла Гонка легенд.

В ней приняли участие спортсмены, которые уже завершили карьеру. Среди них и уроженец Сумщины Андрей Деризмеля и сумчанка Елена Петрова, пишет biathlon.com.ua.

На первом этапе бежали масс-старт.

В женском масс-старте сильнейшей стала белоруска Надежда Скардино, которая три небольших круга дистанции преодолела на 42 секунды быстрее всех соперниц, показав при этом чистую стрельбу. «Серебро» разыграли россиянка Анна Богалий и немка Симона Хаусвальд, показавшие завидный финишный спурт на заключительных метрах дистанции. А следом финишировали экс-подруги по сборной Украины Елена Зубрилова и Елена Петрова.

Мужской масс-старт вышел просто уникальным! Из 11-ти участников гонки никто не допустил промаха в стрельбе лежа! Соответственно, конкуренция была очень острой, и очень приятно, что в таком соперничестве лучшим стал наш Андрей Дериземля! Наш спортсмен опередил самого титулованного участника гонки - Уле Айнара Бьорндалена, выиграв у него перестрелку на втором рубеже - один промах против трех у норвежца! Третьим стал белорус Сергей Новиков.

Масс-старт. Женщины

1.  Надежда Скардино (0)  5:55,5

2.  Анна Богалий-Титовец (1)  +42,0

3.  Симона Хаусвальд (1)  +42,4

4.  Елена Зубрилова (0)  +52,8

5.  Елена Петрова (1)  +59,5

6.  Екатерина Дафовска (2)  +1:09,4

7.  Карин Оберхофер (4)  +1:12,3

8.  Коринн Ниогре (4)  +1:46,5

9.  Флоранс Баверель-Робер (6)  +1:53,5

Масс-старт. Мужчины

1.  Андрей Дериземля (1)  5:29,4

2.  Уле-Айнар Бьорндален (3)  +18,9

3.  Сергей Новиков (1)  +22,2

4.  Халвард Ханеволд (2)  +43,5

5.  Венсан Дефран (2)  +44,2

6.  Ларс Бергер (3)  +52,2

7.  Владимир Драчев (3) +1:03,4

8.  Фруде Андресен (5)  +1:12,9

9.  Александр Попов (2)  +1:24,6

Дальше была смешанная эстафета. Тон в гонке задавали две белорусские биатлонистки, завершавшие этим стартом свою спортивную карьеру - Дарья Домрачева и Надежда Скардино.

Но судьбу победы в этой шоу-гонке решали их партнеры по смешанной эстафете. Семейный дуэт Домрачева/Бьорндален на заключительную стрельбу пришел фаворитом. Но Уле-Айнар плохо отработал решающий рубеж, промахнувшись трижды и заработав три 50-метровых круга штрафа. В то же время его основной соперник Сергей Новиков допустил лишь одну ошибку, попав на финише в победные объятия Скардино.

Украинский дуэт Елена Петрова/Андрей Дериземля неплохо проявил себя на трассе, но пять кругов штрафа не позволили побороться за призовое место. Они пятые.

Смешанная эстафета

1.  Надежда Скардино / Сергей Новиков (1)  10:30,1

2.  Дарья Домрачева / Уле-Айнар Бьорндален (4)  +3,2

3.  Анна Богалий-Титовец / Фруде Андресен (2)  +51,1

4.  Коринн Ниогре / Ларс Бергер (4)  +1:21,5

5.  Елена Петрова / Андрей Дериземля (5)  +1:23,3

6.  Карин Оберхофер / Халвард Ханеволд (4)  +1:31,1

7.  Екатерина Дафовска / Владимир Драчев (4)  +1:37,9

8.  Флоранс Баверель-Робер / Венсан Дефран (6)  +1:57,5

9.  Симона Хаусвальд / Сергей Чепиков (5)  +2:01,8

10.  Елена Зубрилова / Пьеральберто Каррара (4)  +2:40,4

Спорт Андрей Дериземля Биатлон Елена Петрова

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