Сумские легенды биатлона тряхнули стариной Сегодня, 18 февраля, в Раубичах (Беларусь) накануне чемпионата Европы по биатлону прошла Гонка легенд.

В ней приняли участие спортсмены, которые уже завершили карьеру. Среди них и уроженец Сумщины Андрей Деризмеля и сумчанка Елена Петрова, пишет biathlon.com.ua.

На первом этапе бежали масс-старт.

В женском масс-старте сильнейшей стала белоруска Надежда Скардино, которая три небольших круга дистанции преодолела на 42 секунды быстрее всех соперниц, показав при этом чистую стрельбу. «Серебро» разыграли россиянка Анна Богалий и немка Симона Хаусвальд, показавшие завидный финишный спурт на заключительных метрах дистанции. А следом финишировали экс-подруги по сборной Украины Елена Зубрилова и Елена Петрова.

Мужской масс-старт вышел просто уникальным! Из 11-ти участников гонки никто не допустил промаха в стрельбе лежа! Соответственно, конкуренция была очень острой, и очень приятно, что в таком соперничестве лучшим стал наш Андрей Дериземля! Наш спортсмен опередил самого титулованного участника гонки - Уле Айнара Бьорндалена, выиграв у него перестрелку на втором рубеже - один промах против трех у норвежца! Третьим стал белорус Сергей Новиков.

Масс-старт. Женщины

1. Надежда Скардино (0) 5:55,5

2. Анна Богалий-Титовец (1) +42,0

3. Симона Хаусвальд (1) +42,4

4. Елена Зубрилова (0) +52,8

5. Елена Петрова (1) +59,5

6. Екатерина Дафовска (2) +1:09,4

7. Карин Оберхофер (4) +1:12,3

8. Коринн Ниогре (4) +1:46,5

9. Флоранс Баверель-Робер (6) +1:53,5

Масс-старт. Мужчины

1. Андрей Дериземля (1) 5:29,4

2. Уле-Айнар Бьорндален (3) +18,9

3. Сергей Новиков (1) +22,2

4. Халвард Ханеволд (2) +43,5

5. Венсан Дефран (2) +44,2

6. Ларс Бергер (3) +52,2

7. Владимир Драчев (3) +1:03,4

8. Фруде Андресен (5) +1:12,9

9. Александр Попов (2) +1:24,6

Дальше была смешанная эстафета. Тон в гонке задавали две белорусские биатлонистки, завершавшие этим стартом свою спортивную карьеру - Дарья Домрачева и Надежда Скардино.

Но судьбу победы в этой шоу-гонке решали их партнеры по смешанной эстафете. Семейный дуэт Домрачева/Бьорндален на заключительную стрельбу пришел фаворитом. Но Уле-Айнар плохо отработал решающий рубеж, промахнувшись трижды и заработав три 50-метровых круга штрафа. В то же время его основной соперник Сергей Новиков допустил лишь одну ошибку, попав на финише в победные объятия Скардино.

Украинский дуэт Елена Петрова/Андрей Дериземля неплохо проявил себя на трассе, но пять кругов штрафа не позволили побороться за призовое место. Они пятые.

Смешанная эстафета

1. Надежда Скардино / Сергей Новиков (1) 10:30,1

2. Дарья Домрачева / Уле-Айнар Бьорндален (4) +3,2

3. Анна Богалий-Титовец / Фруде Андресен (2) +51,1

4. Коринн Ниогре / Ларс Бергер (4) +1:21,5

5. Елена Петрова / Андрей Дериземля (5) +1:23,3

6. Карин Оберхофер / Халвард Ханеволд (4) +1:31,1

7. Екатерина Дафовска / Владимир Драчев (4) +1:37,9

8. Флоранс Баверель-Робер / Венсан Дефран (6) +1:57,5

9. Симона Хаусвальд / Сергей Чепиков (5) +2:01,8

10. Елена Зубрилова / Пьеральберто Каррара (4) +2:40,4