Сумские легенды биатлона тряхнули стариной

В ней приняли участие спортсмены, которые уже завершили карьеру. Среди них и уроженец Сумщины Андрей Деризмеля и сумчанка Елена Петрова, пишет biathlon.com.ua.
На первом этапе бежали масс-старт.
В женском масс-старте сильнейшей стала белоруска Надежда Скардино, которая три небольших круга дистанции преодолела на 42 секунды быстрее всех соперниц, показав при этом чистую стрельбу. «Серебро» разыграли россиянка Анна Богалий и немка Симона Хаусвальд, показавшие завидный финишный спурт на заключительных метрах дистанции. А следом финишировали экс-подруги по сборной Украины Елена Зубрилова и Елена Петрова.
Мужской масс-старт вышел просто уникальным! Из 11-ти участников гонки никто не допустил промаха в стрельбе лежа! Соответственно, конкуренция была очень острой, и очень приятно, что в таком соперничестве лучшим стал наш Андрей Дериземля! Наш спортсмен опередил самого титулованного участника гонки - Уле Айнара Бьорндалена, выиграв у него перестрелку на втором рубеже - один промах против трех у норвежца! Третьим стал белорус Сергей Новиков.
Масс-старт. Женщины
1. Надежда Скардино (0) 5:55,5
2. Анна Богалий-Титовец (1) +42,0
3. Симона Хаусвальд (1) +42,4
4. Елена Зубрилова (0) +52,8
5. Елена Петрова (1) +59,5
6. Екатерина Дафовска (2) +1:09,4
7. Карин Оберхофер (4) +1:12,3
8. Коринн Ниогре (4) +1:46,5
9. Флоранс Баверель-Робер (6) +1:53,5
Масс-старт. Мужчины
1. Андрей Дериземля (1) 5:29,4
2. Уле-Айнар Бьорндален (3) +18,9
3. Сергей Новиков (1) +22,2
4. Халвард Ханеволд (2) +43,5
5. Венсан Дефран (2) +44,2
6. Ларс Бергер (3) +52,2
7. Владимир Драчев (3) +1:03,4
8. Фруде Андресен (5) +1:12,9
9. Александр Попов (2) +1:24,6
Дальше была смешанная эстафета. Тон в гонке задавали две белорусские биатлонистки, завершавшие этим стартом свою спортивную карьеру - Дарья Домрачева и Надежда Скардино.
Но судьбу победы в этой шоу-гонке решали их партнеры по смешанной эстафете. Семейный дуэт Домрачева/Бьорндален на заключительную стрельбу пришел фаворитом. Но Уле-Айнар плохо отработал решающий рубеж, промахнувшись трижды и заработав три 50-метровых круга штрафа. В то же время его основной соперник Сергей Новиков допустил лишь одну ошибку, попав на финише в победные объятия Скардино.
Украинский дуэт Елена Петрова/Андрей Дериземля неплохо проявил себя на трассе, но пять кругов штрафа не позволили побороться за призовое место. Они пятые.
Смешанная эстафета
1. Надежда Скардино / Сергей Новиков (1) 10:30,1
2. Дарья Домрачева / Уле-Айнар Бьорндален (4) +3,2
3. Анна Богалий-Титовец / Фруде Андресен (2) +51,1
4. Коринн Ниогре / Ларс Бергер (4) +1:21,5
5. Елена Петрова / Андрей Дериземля (5) +1:23,3
6. Карин Оберхофер / Халвард Ханеволд (4) +1:31,1
7. Екатерина Дафовска / Владимир Драчев (4) +1:37,9
8. Флоранс Баверель-Робер / Венсан Дефран (6) +1:57,5
9. Симона Хаусвальд / Сергей Чепиков (5) +2:01,8
10. Елена Зубрилова / Пьеральберто Каррара (4) +2:40,4
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