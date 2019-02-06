«Глухов в ямах - мэр на ягуаре», - активисты возмущены покупкой Терещенко авто за миллион гривен Активисты Глухова выразили возмущение, что мэр Терещенко не занимается дорогами в городе, но тратиться на элитный автомобиль.

Об этом сообщил глуховский общественный активист Павел Панков на своей странице в Фейсбук.

Информация о приобретении Терещенко люксовой машины официальная и подтверждена, отметил Панков.

"Информация подтверждена. "Ягуар" засвечен в декларации Терещенко от 10 февраля на сайте единого реестра Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Вы можете посмотреть, кому интересно", - добавил общественный активист.

За машину Мишель Терещенко заплатил 1 млн 73 тыс. грн. Покупку оформил у официального дилера "Ягуаров" в Украине компании "Виннер ЛЦКА". Эта фирма специализируется на торговле машинами элитных марок "Ягуар", "Бентли", "Порше", "Ленд ровер".

Павел Панков напомнил, что недавно мэр Глухова также приобрел дом под Киевом за более 5 млн грн.

"Терещенко вот только перед Новым годом прикупил «домик» под Киевом за пять с половиной лямов гривен. Теперь машину. Ну а что? Правильно. Или ему пешком домой ходить? Или на маршрутке с молодой женой ездить?", - написал Павел Панков.

По мнению общественного активиста, мэр не рискнет приезжать на новом авто в "родной" Глухов.

"Интересно глянуть, как он прикатит на «Ягуаре» в Глухов. И по ямам, по ямам ... Нет, не приедет. Далеко. Да и зачем такую хорошую машину убивать на глуховских дорогах? «Глухову - Глухов, то есть ямы и выбоины. А Мишель в Киеве на "Ягуаре" рассекает... А вы там "держитесь", как говорят", - подытожил Павел Панков.

В декабре 2018 Терещенко приобрел земельный участок с домом в селе Вита-Почтовая под Киевом - у Одесской трассы. За 16 "соток" земли заплатил 528 тыс. Грн. Жилой дом на 413 кв. м обошелся мэру Глухова в 4 млн 912 тыс. грн.