В Сумах провели чемпионат области по панкратиону Соревновательный сезон 2019 по панкратиону на Сумщине начался.

14-16 февраля в спорткомплексе Института физической культуры Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко, впервые в этом году, на соревновательный ковер в рамках чемпионата Сумской области вышли кадеты и юниоры 2000-2001, 2002-2003 г.р. Бороться за награды съехались более ста спортсменов из Лебединского, Путивльского, Ахтырского, Бурынского, Сумского районов и г. Сумы.

Победителями среди кадетов стали: Леоненко Ирина, Шевченко Виктория, Леоненко Оксана, Лебеденко Егор, Полищук Юрий, Чижик Дмитрий, Скупский Игорь, Новак Алексей, Шило Богдан, Кривошей Владислав, Коростишенко Никита.

Среди юниоров чемпионами области стали: Накопюк Амина, Казимирчук Владислав, Нештенко Владислав, Тимченко Богдан, Голомидов Антон, Литовченко Денис, Будко Иван, Красильников Максим, Шаповалов Алексей.