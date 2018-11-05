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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели чемпионат области по панкратиону

Соревновательный сезон 2019 по панкратиону на Сумщине начался.

14-16 февраля в спорткомплексе Института физической культуры Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко, впервые в этом году, на соревновательный ковер в рамках чемпионата Сумской области вышли кадеты и юниоры 2000-2001, 2002-2003 г.р. Бороться за награды съехались более ста спортсменов из Лебединского, Путивльского, Ахтырского, Бурынского, Сумского районов и г. Сумы.

Победителями среди кадетов стали: Леоненко Ирина, Шевченко Виктория, Леоненко Оксана, Лебеденко Егор, Полищук Юрий, Чижик Дмитрий, Скупский Игорь, Новак Алексей, Шило Богдан, Кривошей Владислав, Коростишенко Никита.

Среди юниоров чемпионами области стали: Накопюк Амина, Казимирчук Владислав, Нештенко Владислав, Тимченко Богдан, Голомидов Антон, Литовченко Денис, Будко Иван, Красильников Максим, Шаповалов Алексей.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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