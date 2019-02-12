ЦИК утвердила избирательные комиссии на Сумщине

Об этом сообщает ЦИК. В частности, в Сумской области создано 6 окружных избирательных комиссий.
По данным гражданской сети ОПОРА, во всех окружных избирательных комиссиях будут работать 7355 членов.
Жители Сумщины будут выбирать президента на шести избирательных округах с центрами в городах Сумы, Белополье, Глухов, Шостка, Ромны, Ахтырка.
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