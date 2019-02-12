ЦИК утвердила избирательные комиссии на Сумщине Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины.

Об этом сообщает ЦИК. В частности, в Сумской области создано 6 окружных избирательных комиссий.

По данным гражданской сети ОПОРА, во всех окружных избирательных комиссиях будут работать 7355 членов.

Жители Сумщины будут выбирать президента на шести избирательных округах с центрами в городах Сумы, Белополье, Глухов, Шостка, Ромны, Ахтырка.