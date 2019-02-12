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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:26309

ЦИК утвердила избирательные комиссии на Сумщине

Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины.

Об этом сообщает ЦИК. В частности, в Сумской области создано 6 окружных избирательных комиссий.

По данным гражданской сети ОПОРА, во всех окружных избирательных комиссиях будут работать 7355 членов.

Жители Сумщины будут выбирать президента на шести избирательных округах с центрами в городах Сумы, Белополье, Глухов, Шостка, Ромны, Ахтырка.

Политика Выборы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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