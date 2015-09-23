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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В феврале счета за газ придут с задержкой

Почему счета за газ, потребленный в январе, поступят с задержкой, объясняет ООО «Сумыгаз Сбыт».

Из-за изменения Правительством норм потребления газа задним числом, счета за газ, потребленный в январе, поступят с задержкой. Постановление КМУ №63 «Некоторые вопросы потребления природного газа бытовыми потребителями» вступило в силу 08.02.2019 года и устанавливает новые нормы потребления природного газа для домовладений. Сейчас специалисты ПАО «Сумыгаз» проводят пересчет объемов потребленного природного газа бытовыми клиентами Сумщины.

«Сумыгаз Сбыт» рекомендует оплачивать потребленный природный газ по показаниям счетчиков и действующими нормами потребления, говорится в сообщении компании.

Общество ООО «Сумыгаз сбыт»

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