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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы измерили глубину «Прокофьевского озера»

Громадная лужа, которая образовалась между Пришибской площадью и ул. Прокофьева получила в народе название «Прокофьевского озера».

Анна Валевская

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, 7 февраля, управлением было направлено письмо в Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета со следующей информацией:

«...проведенным обследованием дорожных условий обнаружено, что проезжая часть имеет повреждения в виде значительных разрушений, выбоин глубиной более 20 см, снего-ледяные образования, а сам участок дороги на большой площади покрыт водой из-за отсутствия водоотвода...».

«Опасные условия, которые образовались на улице Криничной существенно угрожают безопасности дорожного движения и могут привести к совершению ДТП.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с ЗУ «О дорожном движении», просим Вас на опасном участке улицы Криничной оперативно внести изменения в организацию дорожного движения и безотлагательно обозначить этот участок дорожными знаками, ограждающими и направляющими средствами с целью введения ограничения для дорожного движения до момента приведения его в надлежащее эксплуатационного состояния».

Напомним: жители Сум уже трижды писали петиции по поводу этой «дороги», однако пока были одни отписки…

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