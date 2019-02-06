Сумские пограничники нашли янтарь на телах нарушителей В Россию двое украинцев пытались перевезти камни янтаря на теле.

В пункт пропуска «Бачевск» на украинско-российской границе, на выезд в Россию прибыл автомобиль «Volkswagen» украинской регистрации. Во время прохождения пограничного контроля пограничники заметили нервное поведение водителя. В дальнейшем пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы при проверке и личного досмотра водителя авто и пассажира обнаружили на теле водителя 9 штук камней янтаря весом почти 900 граммов. А на теле пассажира - 4 штуки камня янтаря весом более 900 граммов. Общий вес обнаруженного скрытого от контроля «солнечного камня» составила более 1,8 килограммов.

Мужчины объяснили правоохранителям, что этот товар они везли на заказ в Россию с целью его дальнейшей реализации. Сейчас камни янтаря изъято для принятия правового решения. На правонарушителей составлены административные материалы.