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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:06282

Сумские пограничники нашли янтарь на телах нарушителей

В Россию двое украинцев пытались перевезти камни янтаря на теле.

В пункт пропуска «Бачевск» на украинско-российской границе, на выезд в Россию прибыл автомобиль «Volkswagen» украинской регистрации. Во время прохождения пограничного контроля пограничники заметили нервное поведение водителя. В дальнейшем пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы при проверке и личного досмотра водителя авто и пассажира обнаружили на теле водителя 9 штук камней янтаря весом почти 900 граммов. А на теле пассажира - 4 штуки камня янтаря весом более 900 граммов. Общий вес обнаруженного скрытого от контроля «солнечного камня» составила более 1,8 килограммов.

Мужчины объяснили правоохранителям, что этот товар они везли на заказ в Россию с целью его дальнейшей реализации. Сейчас камни янтаря изъято для принятия правового решения. На правонарушителей составлены административные материалы.

Право Пограничники Янтарь

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