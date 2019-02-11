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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12327

8-летний сумчанин чуть не сжег квартиру, играясь спичками

Достаточно типичная ситуация: родители уходят из дома, оставляя на некоторое время ребенка одного.

Дети заходит на кухню, далее их внимание привлекает коробочка с яркой этикеткой. Наследуя отца или мать, ребенок берет спички, чиркает ими - загорается огонек. Горит, добираясь до пальцев, и вдруг начинает их обжигать. Напуганный ребенок бросает горящую спичку на пол или на стол, а температура пламени спички достаточна, чтобы загорелось большинство вещей, изготовленных из дерева, текстиля, синтетики и пластмасс.

Подобная ситуация произошла 18 февраля в одном из домов на улице Герасима Кондратьева. Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что мама, уйдя по делам, оставила 8-летнего сына дома одного. Внимание мальчика привлекла коробочка спичек, которыми он и начал играть. Далее произошла ситуация, описанная выше. Однако, к счастью, на помощь прибежали соседи, которые, почувствовав запах дыма, вывели ребенка из задымленной комнаты и вызвали полицию со спасателями. Пожар локализован. Врачи зафиксировали у мальчика отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей.

На самом деле, игра с такими опасными предметами заканчиваются очень плохо. Испорченное имущество, серьезные ожоги и даже летальные случаи - вот такие результаты «веселых забав».

Только за прошлый год на территории области зафиксировано 14 случаев пожаров, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем именно детей, сообщает патрульная полиция Сумской области.

Право Пожар

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