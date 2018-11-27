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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32147

На Сумщине поддерживает военнопленных моряков

По всей Сумской области происходят разноплановые мероприятия по выражению поддержки украинским военнопленным морякам.

Такая акция является своеобразным обращением от жителей всей Украины к стране-агрессору с требованием освободить из-под стражи захваченных граждан и обеспечить их возвращение домой.

В учреждениях общего среднего образования Сумского района были проведены информационные воспитательные часы. В частности, в Великовильмовском филиале опорного учреждения Садовской общеобразовательной школы ученики выпустили информационный бюллетень «Свободу украинским военнопленным». Также проведен конкурс рисунков, информационная радиолинейка «Помни о тех, кто в плену».

Ученики многих школ Сумщины сняли видеообращение «Кораблик поддержки» и провели флешмоб патриотического направления «Поддержи земляка».

Напомним, что акция проведена в поддержку незаконно задержанных военных моряков, среди которых есть и наш земляк, уроженец Шостинского района, командир малого бронированного артиллерийского катера «Никополь» старший лейтенант Военно-Морских Сил Украины Богдан Небылица.

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