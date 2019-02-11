В результате ДТП в Сумах погиб пешеход

Патрульные, прибывшие на место, оградив место происшествия, предварительно установили, что 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, совершил наезд на пешехода.
По предварительным данным, 64-летний сумчанин пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в медицинское учреждение. Однако впоследствии от полученных травм мужчина скончался в больнице.
Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют следователи Сумского отдела полиции. Продолжаются следственные действия.
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