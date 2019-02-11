В результате ДТП в Сумах погиб пешеход 18 февраля, около 20.00 на проспекте Михаила Лушпы произошло ДТП.

Патрульные, прибывшие на место, оградив место происшествия, предварительно установили, что 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, совершил наезд на пешехода.

По предварительным данным, 64-летний сумчанин пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в медицинское учреждение. Однако впоследствии от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют следователи Сумского отдела полиции. Продолжаются следственные действия.