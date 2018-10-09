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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35580

В Сумах объявили итоги конкурса застройки Театральной площади

Конкурс проводился с 16 октября 2018 года по 9 января 2019 года.

Второе место

По заявлениям претендентов на участие в конкурсе заказчик конкурса - управление архитектуры и градостроительства Сумского городского совета - предоставило конкурсную документацию 12 претендентам. После ознакомления с конкурсной документацией от претендентов поступило 9 заявок на регистрацию их, как участников конкурса.

От участников конкурса в установленный срок заказчику было предоставлено 6 проектных предложений.

Жюри конкурса в составе: Бондаренко О.О., Домбровская И.М. (секретарь жюри Конкурса, без права голоса), Винтоняк С.Я., Довбня А.Н., Кривцов О.В., Кривцов А.В., Магеря А.М., Рыбачок С.И., Смолянинов А.Ф., Сулим Ю.И., Фролов А.Н. (заместитель главы жюри), Харченко Ю.А. (глава жюри) подвели итоги.

Было решено первую премию не присуждать. Большинством голосов членов жюри открытым голосованием вторую премию присудили конкурсному предложению авторского коллектива: Бурячков Борис; Бурячкова Дарья; Сулейманов Артур; Петрова Анна (г. Сумы).

Третью премию присудили конкурсному предложению авторского коллектива: Морозов Николай; Морозова Ольга; Столовый Александр; Танцуров Дмитрий (г. Киев).

Выставка конкурсных работ будет размещена в общедоступном для посетителей помещении управления архитектуры и градостроительства Сумского городского совета по ул. Воскресенская, 8А (II этаж) с 21.02.2019 года.

Все работы здесь.

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  • Второе место
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