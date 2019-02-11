В Сумах ищут виновника ДТП 14 февраля, в период времени с 20.00 до 20.30 на улице Вячеслава Чорновола, возле дома 44, произошло ДТП с участием двух легковушек.

Неустановленный водитель совершил наезд на автомобиль ВАЗ-2107 красного цвета, который был припаркован у края проезжей части, после чего оставил место происшествия. Вследствие ДТП легковушка ВАЗ получила механические повреждения.

К ДТП вероятно причастен автомобиль Dacia Logan или Renault Logan белого или серого цвета с возможными повреждениями правой боковой части. Также на автомобиле возможные остатки красной краски.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Сумской области просит всех очевидцев или лиц, которые владеют какой-либо информацией о данной ДТП позвонить на службу 102 или обратиться в управление патрульной полиции. Анонимность гарантируют.