Городские власти объяснили, почему не будут отменять 4 грн в троллейбусах

«Поднятие платы за проезд в троллейбусе с 2,50 до 4 гривен является незаконным и необоснованным.
Троллейбусы в очень ужасном состоянии для того, чтобы повышать цену.
Статистика пассажироперевозок КП «Электроавтотранс» не соответствует действительности.
Поэтому считаю нужным вернуть стоимость до 2,50 грн», - писал автор петиции Скляр Олег Леонидович.
Петиция собрала 312 голосов (при необходимом для рассмотрения минимуме в 250) за считанные дни, и получила быстрый ответ, в котором объяснили законность и обоснованность новых тарифов:
«Для КП «Электроавтотранс» вступил в силу в 2018 году тариф на услуги городского электрического транспорта, установленный решением исполнительного комитета Сумского городского совета № 37 от 16.01.2018 в размере - стоимость одной пассажироперевозки - 3,10 гривны (разницу в 0,60 копеек с действующим тарифа 2,50 грн было компенсировано из городского бюджета), уже в IV квартале 2018 года отвечал расходной части предприятия.
Экономическая ситуация в стране привела к существенному повышению цен на целый ряд статей калькуляционных затрат производственной себестоимости услуг, в частности, рост размера минимальной заработной платы в государстве, стоимости горюче-смазочных материалов, деталей и запчастей и т.п. Как следствие, снизилось качество предоставления услуг по перевозке пассажиров электротранспортом, что вызывает много нареканий со стороны жителей города.
В связи с убыточностью перевозок КП «Электроавтотранс» не могло обеспечить надлежащее качество технического состояния троллейбусов, соблюдение графиков движения на маршрутах и обеспечить безопасность движения, что в будущем могло привести к аварийным ситуациям и дорожно-транспортных происшествий.
С 01.08.2018 года на КП «Электроавтотранс» повысился уровень заработной платы, исходя из расчета прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 1600 грн. до 1762 грн, что обусловило рост прямых затрат на оплату труда и налогов, которіе платит предприятие согласно требованиям законодательства, которые непосредственно влияют на формирование себестоимости тарифа на проезд в городском транспорте. Увеличились расходы на электроэнергию почти на 20%. Учитывая обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» (в 2018 году приобретено 4 троллейбуса), увеличилась затратная часть, связанная с амортизационными отчислениями, на 30%.
Учитывая вышеизложенное, в связи с изменением условий производственной деятельности и реализации услуг, которые не зависят от хозяйственной деятельности КП «Электроавтотранс» и возникла необходимость пересмотра тарифа на перевозку пассажиров в городском электротранспорте.
Следует заметить, что установление тарифа на услуги городского электрического транспорта в размере 4 гривны, без возмещения разницы между установленными и экономически обоснованными тарифами на услуги городского электрического транспорта КП «Электроавтотранс», было обусловлено существенным уменьшением поступлений средств в городской бюджет.
Принятие решением № 20 «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, предоставляются КП «Электроавтотранс» на заседании исполнительного комитета Сумского городского совета в январе 2019 года осуществлялось с соблюдением норм Закона № 280 и приказа Министерства инфраструктуры Украины от 25.11.2013 № 940 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (трамвай, троллейбус)». Оснований для установления запрета (моратория) на повышение тарифов на транспортные услуги действующее законодательство не содержит».
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