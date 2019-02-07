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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18284

На Сирко не будет еще одного светофора

Получила ответ Сумских городских властей онлайн-петиция «Обустроить светофорным объектом нерегулируемый пешеходный переход через дорогу Ивана Сирко 19/2, «Воля» - озеро Чеха».

«Учитывая, что рядом находится детский сад, школа №17, жилая зона 9-го микрорайона и одно из любимых мест отдыха местных жителей озеро Чеха, возникает необходимость в усилении мер безопасности на нерегулируемом пешеходном переходе через проезжую часть Ивана Сирко, 19/2, «Воля» - озеро Чеха, так как существует повышенная вероятность появления детей на проезжей части и в связи с большой интенсивностью движения транспортных средств.

Прошу Александра Лысенко рассмотреть вопрос обустройства светофорным объектом нерегулируемого пешеходного перехода через проезжую часть ул. Ивана Сирко.

В случае невозможности установления светофора, рассмотреть вопрос обустройства нерегулируемого пешеходного перехода устройством принудительного снижения скорости дорожно-транспортной техники на улицах и дорогах - «лежачий полицейский», - писал автор петиции Разумовский Сергей Викторович.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что установка светофорных объектов регламентируется ДСТУ 4092-2002 «Светофоры дорожные. Общие технические требования, правила применения и требования безопасности», которые являются обязательными.

Согласно п. 7.10. указанного Национального стандарта Украины «Транспортные светофоры типов 1, 2 и пешеходные светофоры следует устанавливать при наличии хотя бы одного из следующих пяти условий:

- Условие 1: в течение 8 часов рабочего дня среднечасовая интенсивность движения транспортных средств не менее чем 480-900 ед./час.

- Условие 2: в течение 8 часов рабочего дня среднечасовая интенсивность движения транспортных средств не менее:

- 600 ед./час (для дорог с разделительной полосой - 1000 ед./час) по главной дороге в двух направлениях;

- 150 пешеходов переходят проезжую часть в одном наиболее загруженном направлении в каждый из тех же 8 часов.

- условие 3: существует промежуток времени в 1 час, в течение которого выполняется условие 2.

- условие 4: условия 1 и 2 одновременно выполняются по каждому отдельному нормативу не менее чем на 80%.

- условие 5: за последние 12 месяцев на перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий, которых можно было бы предотвратить при наличии светофорной сигнализации (например, столкновения транспортных средств, движущихся с поперечных направлений, наезды транспортных средств на пешеходов, переходящих дорогу, столкновения между транспортными средствами, движущимися в прямом направлении и тех, что поворачивают налево с встречного направления). К тому же условия 1 или 2 должны выполняться не менее чем на 80%.

Следует отметить, что на указанном переходе, вышеприведенные условия для установления светофорного не выдержаны, поэтому из-за отсутствия оснований невозможно устроить на нерегулируемом пешеходном переходе через дорогу Ивана Сирко 19/2, «Воля» -озера Чеха предложенное Вами техническое средство организации дорожного движения.

По обустройству указанного участка устройством принудительного снижения скорости дорожно-транспортной техники типа «лежачий полицейский» сообщаем следующее. В соответствии с положениями «Генерального плана г. Сумы» ул. Ивана Сирко отнесена к категории «Магистральная улица районного значения», а согласно п. 5.7. ДСТУ 4123: 2006 «Устройство принудительного снижения скорости дорожно-транспортной техники на улицах и дорогах», установки элементов принудительного снижения скорости на магистральных улицах запрещено».

Общество Ивана Сирко Лежачий полицейский Петиция Пешеходные переходы Светофор

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