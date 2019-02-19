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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:24295

В Степановке горела зерносушилка

18 февраля в 22:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании зерносушилки по ул. Промышленная в пгт Степановка Сумского района.

Сообщил о пожаре работник предприятия, увидел огонь через технологические отверстия здания. На место происшествия были направлены дежурные караулы 29-го Государственного пожарно-спасательного поста, 1-й Государственной пожарно-спасательной части и автолестница Группы специальной пожарной техники.

По прибытию было установлено, что горит зерно внутри сушилки, в месте горения повреждена стенка. В 1:21 возгорание было локализовано, а в 2:08, потратив на тушение более 20 тонн воды, полностью ликвидировано.

Всего на тушение пожара было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, причина пожара в настоящее время устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Степановка Сумской район

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