Прокуратура Сумщины посчитала пойманных за год бандитов На Сумщине в течение 2018 года разоблачены 1 банда и 12 организованных преступных групп в составе 36 человек.

Борьба с организованной преступностью остается одной из первоочередных задач правоохранительных органов. В течение 2018 года благодаря скоординированным мерам сотрудников прокуратуры, СБУ и полиции разоблачена и направлено в суд обвинительные акты по 1 банде и 12 организованных преступных групп в составе 36 человек, которые совершали завладение бюджетными средствами, транспортными средствами, кражи, грабежи, нападения с целью завладения имуществом, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В качестве примера, в суд направлено обвинительные акты в отношении членов организованных групп, одна из которых занималась присвоением денежных средств городского бюджета, еще одна организованная группа лиц, в состав которой входил сотрудник полиции, занималась незаконным изготовлением, хранением, перевозкой и пересылкой психотропных веществ в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба прокуратуры области.