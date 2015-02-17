«Сумыжилью» продлили санацию на год КП «Сумыжилье», которое еще несколько лет назад обслуживало почти весь жилой фонд города, продлили срок санации.

Сегодня, 19 февраля, Хозяйственный суд Сумской области в рамках рассмотрения дела о банкротстве продлили срок санации КП «Сумыжилье» еще на один год, пишет Sumy.Today со ссылкой на пресс-секретаря Хозяйственного суда Сумской области Марину Фильченко.

Соответствующее ходатайство было подано главой комитета кредиторов КП «Сумыжилье» Ивановым В.П.

Напомним: производство по делу о банкротстве КП «Сумыжилье» был начато Хозяйственным судом Сумской области еще в ноябре 2016 года.