«Сумыжилью» продлили санацию на год

Сегодня, 19 февраля, Хозяйственный суд Сумской области в рамках рассмотрения дела о банкротстве продлили срок санации КП «Сумыжилье» еще на один год, пишет Sumy.Today со ссылкой на пресс-секретаря Хозяйственного суда Сумской области Марину Фильченко.
Соответствующее ходатайство было подано главой комитета кредиторов КП «Сумыжилье» Ивановым В.П.
Напомним: производство по делу о банкротстве КП «Сумыжилье» был начато Хозяйственным судом Сумской области еще в ноябре 2016 года.
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