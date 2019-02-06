Водитель сумской маршрутки, у которой отпало колесо, заплатит штраф за повреждение асфальта

Напомним: 11 февраля на Привокзальной площади в результате отрыва заднего колеса маршрутки от оси было повреждено асфальтовое покрытие улицы. Водитель Владимир Заяц с протоколом не согласен, пишет sumy.today.
- Из-за состояния наших дорог, глубоких ям, у машині отломился кусок заднего моста, в результате чего и отпало колесо. Машина была исправна, механик проверил ее перед выездом.
- А почему Вы выехали на неисправном транспортном средстве?
- Она была исправна, механик смотрел, тогда я смотрел сам, проверил тормоза, все работало.
- Почему вы не согласны с протоколом?
- Я асфальт не повредил, просто царапина.
- Комиссия обследовала участок и установила, что есть повреждение асфальтобетонного покрытия, повреждение составляет 5 метров, - отметил судья.
Суд с аргументами водителя не согласился и признал его виновным в совершении административного правонарушения. Маршрутчик оплатит 340 гривен штрафа.
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