Новый итальянский рентген-аппарат заработал в Тростянецкой больнице

«Новый современный итальянский рентген-аппарат заработал в Тростянецкой больнице.
Современная диагностика - главная цель нашего общества. И мы пошагово приближаемся к ней, постепенно наполняя наше заведение новейшим диагностическим оборудованием.
В декабре приобрели биохимический анализатор крови.
В январе приобрели рентген-аппарат благодаря сотрудничеству с Сумским областным советом и облгосадминистрацией (личная благодарность Николаю Клочко и Владимиру Токарю) стоимостью 4 млн гривен, половина из которых выделена из городского бюджета Тростянецкой ОТГ.
Быстро провели ремонт помещения, и сегодня первые пациенты уже получают качественные снимки. Услуга бесплатна, только возмещение 30 грн за пленку пациентом.
Без лишнего пафоса меняем нашу страну дальше. Все будет хорошо!!!», - написал г-н Бова.
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