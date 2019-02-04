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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24312

Новый итальянский рентген-аппарат заработал в Тростянецкой больнице

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова.

«Новый современный итальянский рентген-аппарат заработал в Тростянецкой больнице.

Современная диагностика - главная цель нашего общества. И мы пошагово приближаемся к ней, постепенно наполняя наше заведение новейшим диагностическим оборудованием.

В декабре приобрели биохимический анализатор крови.

В январе приобрели рентген-аппарат благодаря сотрудничеству с Сумским областным советом и облгосадминистрацией (личная благодарность Николаю Клочко и Владимиру Токарю) стоимостью 4 млн гривен, половина из которых выделена из городского бюджета Тростянецкой ОТГ.

Быстро провели ремонт помещения, и сегодня первые пациенты уже получают качественные снимки. Услуга бесплатна, только возмещение 30 грн за пленку пациентом.

Без лишнего пафоса меняем нашу страну дальше. Все будет хорошо!!!», - написал г-н Бова.

Общество Рентген-аппарат Тростянец

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