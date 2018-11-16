Сумской депутат послал чиновников Депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха в очередной раз убедился в бюрократизме сумских чиновников.

Он написал на своей странице в Фейсбуке, как пытался установить подаренное информационное табло, на остановке в районе Добровольной.

«Пост о долбое... в Сумском муниципалитете. История следующая. Одна компания решила подарить БЕСПЛАТНО Добровольной информационное табло, которое показывает прибытия транспорта (кстати, его стоимость 27 тыс. грн). Мне нужно было только решить вопрос подключения к электроэнергии. Говно-вопрос, подумал я. На конечной остановке библиотека, разместим табло на фасаде, вопрос с подключением к электроэнергии нет. И тут началось... В отделе культуры утвержден лимит на год, а тут еще дополнительные расходы (119 грн в месяц), и вообще это не их компетенция, это парафия КП «Электроавтотранс». ОК. Что скажет КП «Электроавтотранс»? Табло - это составная остановки, а остановки на балансе департамента инфраструктуры города. Хорошо. Что скажет департамент? Дмитрий!? Где табло, а где департамент, это тема КП «Электроавтотранс». Идите вы все на х...й!!!!!» - написал депутат.