Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34186

Открытый чемпионат города Сумы: результаты третьего тура

17 февраля состоялись матчи 3-го тура финальной части чемпионата города от Федерации футзала Сум.

Высшая лига

«Колос» (Севериновка) 1:1 «Космос» (Сад)

Голы: Откидач Юрий (а.г. 8, 22)

«Lex VSK» 0:6 «Легион» (Николаевка)

Голы: Бокач Александр (20), Окопный Руслан (38, 46, 48), Гльоза Вадим (43, 50)

«Junior» 0:1 «Сумыхимпром-СДПУ-2»

Гол: Старченко Денис (31)

«Форест» 5:1 «Натон» (Постольное)

Голы: Чугай Сергей (3, 37), Колоусов Дмитрий (15), Когулько Владислав (25), Смоляк Станислав (34) - Исмаилов Рауф (28)

В турнирной таблице после 6 игр лидирует «Сумыхимпром-СДПУ-2» - 16 очков, дальше - «Форест» - 13, «Lex VSK» - 11, «Колос» - 10…

Первая лига

«Ураган» 6: 5 «Феникс»

Голы: Лисовенко Геннадий (7', 14), Забарный Дмитрий (32), Калиниченко Александр (38), Вельбой Иван (41), Фурманец Евгений (43) - Бордунов Олег (18, 31, 37, 46), Гавриченко Сергей (19)

«Машметалл» 0:6 «Linnik Sport»

Голы: Романенко Владислав (авт. 29) - Греков Богдан (11), Линник Артем (17), Шкрыль Игорь (32), Бочко Денис (40), Параконный Даниил (46)

«Интер-Сумы» 5:3 «Современник»

Голы: Будко Денис (13), Саралиев Артур (23, 27), Куц Александр (29), Якубец Виктор (47) - Страшок Евгений (31), Пустовойтов Юрий (34), Лютов Владимир (43)

Лидирует после 5 игр «Linnik Sport» - 13 очков, дальше - «Интер-Сумы» - 10, «Машметалл» - 7, «Современник» - 6…

Вторая лига

«Сумыхимпром» 3:2 «Ника»

Голы: Дрижов Арсен (44), Саенко Роман (46), Микитенко Богдан (50) - Колисниченко Дмитрий (38), Иванов Александр (49)

«Валедианс» 3:4 «Forza»

Голы: Даниленко Александр (15), Аушев Игорь (49), Касьян Андрей (49) - Бакляк Богдан (6), Семенюта Андрей (36), Лупач Денис (38, 45)

Лидируют после 4 игр «Ника» и «Forza» - по 9 очков, дальше - «Степановка-Юноши» - 6…

Спорт Футзал Чемпионат Сум по футзалу

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Вчера 08:35

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В пятницу-субботу были сыграны очередные матчи в рамках Зимнего чемпионата Ассоциации футзала Сумщины....

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16.02.2019 17:07

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Сегодня, 16 февраля, в Хмельницком прошел первый матч ¼ финала кубка Украины по футзалу....

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Сегодня сумские футзалисты сыграют в ¼ финала кубка Украины (трансляция)

Сегодня, 16 февраля, в Хмельницком пройдет первая игра четвертьфинала кубка Украины по футзалу....

Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс
15.02.2019 14:56

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В воскресенье, 17 февраля, состоятся матчи 3-го тура второго этапа Открытого чемпионата города от Федерации футзала Сум....

Сумской футзал в пятницу: анонс матчей
15.02.2019 12:09

Сумской футзал в пятницу: анонс матчей

Сегодня, 15 февраля, в Сумах пройдет три футзальных игры в разных турнирах....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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