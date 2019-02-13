Открытый чемпионат города Сумы: результаты третьего тура 17 февраля состоялись матчи 3-го тура финальной части чемпионата города от Федерации футзала Сум.

Высшая лига

«Колос» (Севериновка) 1:1 «Космос» (Сад)

Голы: Откидач Юрий (а.г. 8, 22)

«Lex VSK» 0:6 «Легион» (Николаевка)

Голы: Бокач Александр (20), Окопный Руслан (38, 46, 48), Гльоза Вадим (43, 50)

«Junior» 0:1 «Сумыхимпром-СДПУ-2»

Гол: Старченко Денис (31)

«Форест» 5:1 «Натон» (Постольное)

Голы: Чугай Сергей (3, 37), Колоусов Дмитрий (15), Когулько Владислав (25), Смоляк Станислав (34) - Исмаилов Рауф (28)

В турнирной таблице после 6 игр лидирует «Сумыхимпром-СДПУ-2» - 16 очков, дальше - «Форест» - 13, «Lex VSK» - 11, «Колос» - 10…

Первая лига

«Ураган» 6: 5 «Феникс»

Голы: Лисовенко Геннадий (7', 14), Забарный Дмитрий (32), Калиниченко Александр (38), Вельбой Иван (41), Фурманец Евгений (43) - Бордунов Олег (18, 31, 37, 46), Гавриченко Сергей (19)

«Машметалл» 0:6 «Linnik Sport»

Голы: Романенко Владислав (авт. 29) - Греков Богдан (11), Линник Артем (17), Шкрыль Игорь (32), Бочко Денис (40), Параконный Даниил (46)

«Интер-Сумы» 5:3 «Современник»

Голы: Будко Денис (13), Саралиев Артур (23, 27), Куц Александр (29), Якубец Виктор (47) - Страшок Евгений (31), Пустовойтов Юрий (34), Лютов Владимир (43)

Лидирует после 5 игр «Linnik Sport» - 13 очков, дальше - «Интер-Сумы» - 10, «Машметалл» - 7, «Современник» - 6…

Вторая лига

«Сумыхимпром» 3:2 «Ника»

Голы: Дрижов Арсен (44), Саенко Роман (46), Микитенко Богдан (50) - Колисниченко Дмитрий (38), Иванов Александр (49)

«Валедианс» 3:4 «Forza»

Голы: Даниленко Александр (15), Аушев Игорь (49), Касьян Андрей (49) - Бакляк Богдан (6), Семенюта Андрей (36), Лупач Денис (38, 45)

Лидируют после 4 игр «Ника» и «Forza» - по 9 очков, дальше - «Степановка-Юноши» - 6…