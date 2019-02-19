Сумские футзалисты переиграли полтавских в Студлиге Сегодня, 19 февраля, прошел очередной матч Студенческой лиги Украины по футзалу.

В матче четвёртого тура подопечные Сергея Песоцкого во второй раз в сезоне разгромили гостей из Полтавы.

«СумДУ» — «ПНТУ» — 6:0

«СумДУ»: Петухов (Нюкало) — Дробоног, Мороз, Грибачёв, Таранченко, Литний, Катеринин, Сайко, Прощенко, Пархоменко

«ПНТУ»: Педько — Чуй, Ксьондз, Кривчун, Любчич, Ярош, Трирог, Шаповал, Горбаченко, Билан

Голы: Литний, 2, 14, Мороз, 10, Сайко, 16, Грибачёв, 35, Катеринин, 37.

После этой игры наша команда вышла на первое место в группе с 8 очками. На очко меньше, но и матч в запасе, у «ХНУ им. Каразина» из Харькова.