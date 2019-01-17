Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11486

На Сумщине будут судить мужчину за развращение дочери и избиение жены

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры сегодня, 19 февраля 2019 года, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, который совершал развратные действия в отношении своей 7-летней дочери, а также нанес телесные повреждения жене, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

В ходе следствия, проведенного следователями Белопольского отделения полиции, установлено, что в одном из населенных пунктов Белопольского района отец, оставшись наедине с собственной дочерью, неоднократно совершал действия, направленные на ее развращение. Об указанных фактах девочка решилась рассказать родственнице, которая и сообщила правоохранителям. Кроме того, в декабре 2018 года во время ссоры с женой обвиняемый ударил ее в область челюсти. Женщина получила телесные повреждения в виде двустороннего перелома нижней челюсти со смещением отломков.

«Мужчина признался в содеянном, утверждает, что сожалеет о своих поступках. Приговор он ждет в СИЗО. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - рассказал заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Шапошник.

Право Белопольский район Нанесение телесных повреждений Педофилия Развращение малолетних

По тематике

31.01.2019 14:30

На Сумщине оштрафовали депутатов за несвоевременно поданные декларации

30 января Белопольским районным судом Сумской области рассмотрено два дела об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении депутатов Николаевского...

31.01.2019 12:30

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом

30 января в 12:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в пгт Николаевка Белопольского района....

25.01.2019 15:20

На Сумщине депутата оштрафовали за коррупцию

Сегодня, 25 января, рассмотрено дело об административном правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении депутата Николаевского поселкового совета, сообщает Белопольский районный...

25.01.2019 11:35

Родителей, убивших собственную 4-летнюю дочь, оставили под стражей

Белопольский районный суд продолжил содержание под стражей отцу и изменил меру пресечения матери, которые обвиняются в смерти собственной дочери.... 1

17.01.2019 15:18

На Сумщине отец развращал свою 7-летнюю дочь

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.