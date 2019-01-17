На Сумщине будут судить мужчину за развращение дочери и избиение жены Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры сегодня, 19 февраля 2019 года, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, который совершал развратные действия в отношении своей 7-летней дочери, а также нанес телесные повреждения жене, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

В ходе следствия, проведенного следователями Белопольского отделения полиции, установлено, что в одном из населенных пунктов Белопольского района отец, оставшись наедине с собственной дочерью, неоднократно совершал действия, направленные на ее развращение. Об указанных фактах девочка решилась рассказать родственнице, которая и сообщила правоохранителям. Кроме того, в декабре 2018 года во время ссоры с женой обвиняемый ударил ее в область челюсти. Женщина получила телесные повреждения в виде двустороннего перелома нижней челюсти со смещением отломков.

«Мужчина признался в содеянном, утверждает, что сожалеет о своих поступках. Приговор он ждет в СИЗО. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - рассказал заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Шапошник.