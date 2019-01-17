На Сумщине будут судить мужчину за развращение дочери и избиение жены

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
В ходе следствия, проведенного следователями Белопольского отделения полиции, установлено, что в одном из населенных пунктов Белопольского района отец, оставшись наедине с собственной дочерью, неоднократно совершал действия, направленные на ее развращение. Об указанных фактах девочка решилась рассказать родственнице, которая и сообщила правоохранителям. Кроме того, в декабре 2018 года во время ссоры с женой обвиняемый ударил ее в область челюсти. Женщина получила телесные повреждения в виде двустороннего перелома нижней челюсти со смещением отломков.
«Мужчина признался в содеянном, утверждает, что сожалеет о своих поступках. Приговор он ждет в СИЗО. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - рассказал заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Шапошник.
30 января Белопольским районным судом Сумской области рассмотрено два дела об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении депутатов Николаевского...
30 января в 12:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в пгт Николаевка Белопольского района....
Сегодня, 25 января, рассмотрено дело об административном правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении депутата Николаевского поселкового совета, сообщает Белопольский районный...
Белопольский районный суд продолжил содержание под стражей отцу и изменил меру пресечения матери, которые обвиняются в смерти собственной дочери.... 1
По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери....