На Сумщине фейковый почтальон обобрал старушку

Работникам Бурынского отделения полиции, которые прибыли по вызову, потерпевшая пояснила, что в дверь ее дома постучал неизвестный мужчина, назвавшийся представителем «Укрпочты». Он начал объяснять, что надо срочно поменять деньги на новые. Вроде бы «старые» обесценятся. Доверчивая бабушка пошла в сарай, где у нее был тайник, достала 23 тысячи гривен и отдала мужчине. Тот забрал ее деньги и отдал пачку купюр номиналом по 500 гривен, которые бабушка снова понесла в тайник.
Обман обнаружился на следующий день, когда к пенсионерке пришел соцработник. Та похвасталась, что вчера поменяла деньги. На, что работник соцслужбы попросил показать ему купюры. «Новые» оказались фальшивкой.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 ч.1 (мошенничество). Принимаются меры по розыску мошенника. А правоохранители в очередной раз предупреждают граждан не быть слишком доверчивыми. И помнить, что никакой денежной реформы в стране не проходит. Если же она и начнется, то только после проведения широкой разъяснительной работы в средствах массовой информации. Если вам предлагают обменять деньги, знайте - это мошенники, поэтому немедленно вызывайте полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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