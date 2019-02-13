Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22209

На Сумщине фейковый почтальон обобрал старушку

Очередной жертвой преступника стала 81-летняя жительница Бурынского района. Под видом работника «Укрпочты» он обобрал старушку на 23000 гривен.

Работникам Бурынского отделения полиции, которые прибыли по вызову, потерпевшая пояснила, что в дверь ее дома постучал неизвестный мужчина, назвавшийся представителем «Укрпочты». Он начал объяснять, что надо срочно поменять деньги на новые. Вроде бы «старые» обесценятся. Доверчивая бабушка пошла в сарай, где у нее был тайник, достала 23 тысячи гривен и отдала мужчине. Тот забрал ее деньги и отдал пачку купюр номиналом по 500 гривен, которые бабушка снова понесла в тайник.

Обман обнаружился на следующий день, когда к пенсионерке пришел соцработник. Та похвасталась, что вчера поменяла деньги. На, что работник соцслужбы попросил показать ему купюры. «Новые» оказались фальшивкой.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 ч.1 (мошенничество). Принимаются меры по розыску мошенника. А правоохранители в очередной раз предупреждают граждан не быть слишком доверчивыми. И помнить, что никакой денежной реформы в стране не проходит. Если же она и начнется, то только после проведения широкой разъяснительной работы в средствах массовой информации. Если вам предлагают обменять деньги, знайте - это мошенники, поэтому немедленно вызывайте полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Бурынский район Мошенничество

По тематике

Сегодня 17:19

Мошенники развели шосткинцев на 57 тысяч

Только за последние сутки мошенники обогатились за счет доверчивых жителей Шостки на 57 тыс. гривен...

Вчера 08:08

Жительница Шостки спасала фейкового внука от полиции за 8 тысяч

Именно такую сумму перечислила пенсионерка неизвестным за якобы непривлечение внука к уголовной ответственности за совершение ДТП....

14.02.2019 10:47

Новый вид мошенничества в социальных сетях: житель Сумщины потерял 1600 грн

Злоумышленники создают фейковые страницы людей, после чего от их имени рассылают сообщения пользователям Интернета с просьбой помочь деньгами....

14.02.2019 08:59

Роменчанин потерял 7 тысяч задатка, покупая виртуальную «евробляху»

При попытке приобрести товар через всемирную сеть Интернет, житель Ромен не заметил, как наткнулся на мошенника....

13.02.2019 21:24

Сумские копы задержали фейкового следователя

Патрульные задержали мужчину, вероятно причастного к совершению мошенничества....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.