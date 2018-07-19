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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43270

Сумские власти считают, что с реконструкцией «Авангарда» все нормально

Начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов встретился с журналистами, чтобы донести свою позицию относительно обвинений Счетной палаты Украины в несоблюдении определенных требований при разработке проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Авангард».

Чиновник сообщил, что в октябре прошлого года Территориальное управление Счетной палаты по Харьковской, Сумской и Полтавской областях проверяло, как были использованы средства Государственного фонда регионального развития, которые направлялись на реконструкцию стадиона.

В актах осмотра состояния выполнения строительно-монтажных работ на объекте проверяющие указали неподтвержденные расходы на сумму 1496,88 грн и безосновательное (незаконное) использование средств Фонда в общей сумме 347 тыс. гривен.

Что касается первого, отметил В.Шилов, говорилось об отсутствии четырех водоотводных лотков. Они были приобретены и установлены, но на момент проверки их оказалось. С этим замечанием в управлении согласились и пообещали устранить недостаток. По второму, подали свои замечания к акту аудита, но ответа до сих пор не получили.

О других финансовых нарушениях, говорит Виталий Шилов, речь не шла, но на днях он узнал из СМИ, что Счетная палата обвиняет сумских чиновников в занижении класса категории объекта, составлении проектно-сметной документации на русском языке и ссылках на стандарты Российской Федерации.

Данную информацию глава УКСА опровергает, ссылаясь на документы. Говорит, занимались реконструкцией существующего поля и существующих беговых дорожек и существующих трибун, проектно-сметная документация сделана на украинском языке, но сработал человеческий фактор, и в разделе об освещении упоминаются фонари российского производства.

«Совещания по этому объекту происходили регулярно, даже больше - проектную документацию отправляли в Киев на согласование. Непосредственно на месте была создана рабочая группа, которая обсуждала каждый блок, каждый момент», - отметил Виталий Шилов.

Чиновник сообщил, что на продолжение реконструкции стадиона «Авангард» в городском бюджете на текущий год предусмотрено 8 млн грн, еще 4 млн грн. ожидают от Государственного фонда регионального развития. Этих средств, отметил Виталий Шилов, должно хватить, чтобы завершить запланированные работы, впрочем, все будет зависеть от стоимости покрытия для поля, которое производят только за границей, пишет сайт мэрии.

Напомним: реконструкцию начали в 2017 году, однако в 2018 году работы вообще не проводились.

Право Виталий Шилов Стадион Авангард

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