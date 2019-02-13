Мошенники развели шосткинцев на 57 тысяч Только за последние сутки мошенники обогатились за счет доверчивых жителей Шостки на 57 тыс. гривен

Днем на мобильный телефон 67-летнего жителя Шостки поступило смс-сообщение о блокировке его банковской карточки. Он позвонил по указанному в сообщении номеру для выяснения всех обстоятельств.

Ему ответил незнакомец, назвавшийся сотрудником службы безопасности банка, где он обслуживается. Последний подтвердил информацию о якобы заблокированном финансовом документе на 92 дня. И предложил разблокировать его и повысить уровень безопасности счета мужчины, однако для этого «клиенту» необходимо предоставить определенные данные: код к его финансовому документу и cvv-код, который находится на обратной стороне карточки. Шосткинец предоставил всю запрошенную «банкиром» информацию, а через несколько минут выяснил, что с его счетов снято 18000 и 22000 «кредитных» денег.

Придется погашать 17000 кредита и 66-летней жительнице Шостки. Последняя, получив звонок от «банкира» о блокировании ее финансового документа, бросилась выполнять его требования.

По словам пострадавшей, для успешного разблокирования он предложил снять с «кредитки» деньги и перечислить их на указанные им номера счетов, которые якобы «привязаны» к ее банковской карте. И хотя в этот момент женщине позвонила дочь, которая умоляла последнюю этого не делать, она выполнила условия проходимца.

Сейчас в полиции по обоим фактам возбуждены уголовные производства по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины (мошенничество), в рамках которых следователи устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.

Работники полиции вновь обращаются к гражданам с призывом быть внимательными и осторожными во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми, кем бы они ни назывались. Сотрудники банков никогда не будут звонить гражданам с предложениями решения каких-либо вопросов, касающихся средств, финансовых или платежных документов. Единственное, что могут настоящие работники банковских учреждений - пригласить в случае необходимости человека в ближайший филиал банка. Все остальные звонки есть не что иное, как попытка мошенничества, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.