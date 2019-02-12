Кто будет считать бюллетени на выборах президента

ОИК № 157 (Сумы, пл. Независимости, 2):
глава - Стайко Елена Сергеевна (Субъект представления кандидатуры - Петров Владимир Владимирович)
заместитель - Гиль Руслан Александрович (Куприй Виталий Николаевич)
секретарь - Коваленко Ольга Алексеевна (Смешко Игорь Петрович)
ОИК № 158 (г. Белополье, ул. Старопутивльская, 35):
Глава - Щигло Татьяна Викторовна (Новак Андрей Яремович)
заместитель - Лазаренко Нина Ивановна (Богомолец Ольга Вадимовна)
секретарь - Коноваленко Анатолий Иванович (Безсмертный Роман Петрович)
ОИК № 159 (г. Глухов, ул. Путивльская, 1):
глава - Карпенко Антонина Васильевна (Журавлев Василий Николаевич)
заместитель - Андрейчук Андрей Анатольевич (Скоцик Виталий Евтафиевич)
секретарь - Павловец Сергей Васильевич (Деревянко Юрий Богданович)
ОИК № 160 (г. Шостка, ул. Садовый бульвар, 14):
глава - Синяговская Антонина Николаевна (Мураев Евгений Владимирович)
заместитель - Ярмак Валентина Николаевна (Мороз Александр Александрович)
секретарь - Левченко Виктор Иванович (Данилюк Александр Владимирович)
ОИК №161 (г. Ромны, ул. Шевченко, 6):
глава - Зборик Вера Юрьевна (Вилкул Александр Юрьевич)
заместитель - Петрич Светлана Анатольевна (Насиров Роман Михайлович)
секретарь - Новак Ирина Юрьевна (Шевченко Игорь Анатольевич)
ОИК № 162 (г. Ахтырка, ул. Киевская, 4):
глава - Грекова Нина Алексеевна (Соловьев Александр Николаевич)
заместитель - Бильченко Александр Анатольевич (Бойко Юрий Анатольевич)
секретарь - Кучерова Валентина Викторовна (Кармазин Юрий Анатольевич).
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