Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14171

Кто будет считать бюллетени на выборах президента

Центральная избирательная комиссия обнародовала руководящие составы и адреса всех шести окружных избирательных комиссий (ОИК) на Сумщине.

ОИК № 157 (Сумы, пл. Независимости, 2):

глава - Стайко Елена Сергеевна (Субъект представления кандидатуры - Петров Владимир Владимирович)

заместитель - Гиль Руслан Александрович (Куприй Виталий Николаевич)

секретарь - Коваленко Ольга Алексеевна (Смешко Игорь Петрович)

ОИК № 158 (г. Белополье, ул. Старопутивльская, 35):

Глава - Щигло Татьяна Викторовна (Новак Андрей Яремович)

заместитель - Лазаренко Нина Ивановна (Богомолец Ольга Вадимовна)

секретарь - Коноваленко Анатолий Иванович (Безсмертный Роман Петрович)

ОИК № 159 (г. Глухов, ул. Путивльская, 1):

глава - Карпенко Антонина Васильевна (Журавлев Василий Николаевич)

заместитель - Андрейчук Андрей Анатольевич (Скоцик Виталий Евтафиевич)

секретарь - Павловец Сергей Васильевич (Деревянко Юрий Богданович)

ОИК № 160 (г. Шостка, ул. Садовый бульвар, 14):

глава - Синяговская Антонина Николаевна (Мураев Евгений Владимирович)

заместитель - Ярмак Валентина Николаевна (Мороз Александр Александрович)

секретарь - Левченко Виктор Иванович (Данилюк Александр Владимирович)

ОИК №161 (г. Ромны, ул. Шевченко, 6):

глава - Зборик Вера Юрьевна (Вилкул Александр Юрьевич)

заместитель - Петрич Светлана Анатольевна (Насиров Роман Михайлович)

секретарь - Новак Ирина Юрьевна (Шевченко Игорь Анатольевич)

ОИК № 162 (г. Ахтырка, ул. Киевская, 4):

глава - Грекова Нина Алексеевна (Соловьев Александр Николаевич)

заместитель - Бильченко Александр Анатольевич (Бойко Юрий Анатольевич)

секретарь - Кучерова Валентина Викторовна (Кармазин Юрий Анатольевич).

Политика Выборы

По тематике

Сегодня 09:26

ЦИК утвердила избирательные комиссии на Сумщине

Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины....

Вчера 10:31

На Сумщине расследуют нарушения избирательного законодательства

На Сумщине полицейские начали уголовное производство по факту возможного нарушения избирательного законодательства....

14.02.2019 18:26

СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути пильними

Перед проведенням майбутніх виборів Президента України СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути уважними та обережними....

13.02.2019 08:10

В Сумском СИЗО создадут избирательный участок

Исполнительный комитет Сумського горсовета рассмотрел предложение о создании специальных избирательных участков на временной основе на территории города для выборов Президента...

12.02.2019 20:43

Полиция Сумщины: информация о возможном подкупе избирателей оказалась недостоверной

Напомним, что в дежурную часть обратилась жительница Ахтырки, которая сообщила, что двое молодых людей якобы предлагали ей 500 гривен за...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.