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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30355

На Сумщине пенсионер поймал вора

Злоумышленник проник в чужой дом, когда был замечен пенсионером, который жил неподалеку.

Происшествие произошло в Роменском районе. В дежурную часть полиции позвонил житель с. Смелое и сообщил, что задержал мужчину, который пытался совершить кражу из соседнего дома.

Полицейским, которые прибыли по вызову, 53-летний заявитель передал злоумышленника «из рук в руки». Задержанным оказался 34-летний ранее судимый за кражи житель города. От каких-либо объяснений отказался. Сам же пенсионер объяснил, почему задержал этого человека. Днем он пришел к соседскому дому. На входной двери увидел повреждения, характерные для взлома. В доме царил беспорядок, вещи везде были разбросаны. В одной из комнат увидел незнакомца и спросил, что он здесь делает. В ответ мужчина начал молча выходить из дома. Это и вызвало подозрения.

В ходе дальнейшей проверки правоохранителям удалось установить, что злоумышленник на собственном авто, приехал в село. Убедившись, что владельцев дома нет, проник в дом, взломав дверной замок.

Следователи квалифицировали данное событие по части ч.3 ст.15 и ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (незаконченное покушение на совершение кражи, соединенной с проникновением в жилище или иное помещение граждан). Наказанием за содеянное может стать лишение свободы на срок до шести лет. Полицейские проверяют задержанного на совершение аналогичных преступлений в районе, а наблюдательному пенсионеру благодарят за неравнодушие и гражданскую позицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Роменский район

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