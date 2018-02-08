Как в Сумах будут праздновать Масленицу

Праздник «Сумская масленица» состоится в городском парке культуры и отдыха им. Кожедуба.
С 10.00 будут работать торговые площадки с блинами, шашлыками и разными вкусностями.
С 11.00 до 17.00 посетителей ждут народные обряды, веселые конкурсы и развлечения.
В программе театрализованного праздника «Масляна іде, на всі Суми гуде!»: игры и конкурсы для детей, обряд сожжения чучела, развлекательно-игровая программа «На Масляну співайте, грайте, усіх пригощайте!», Спортивные соревнования, праздничная концертная программа, гиревой чемпионат и другие развлечения.
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