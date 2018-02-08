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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02605

Как в Сумах будут праздновать Масленицу

Масленичная неделя продлится с 4 марта до 10 марта, а сумчане начнут праздновать уже в следующее воскресенье, 3 марта.

Праздник «Сумская масленица» состоится в городском парке культуры и отдыха им. Кожедуба.

С 10.00 будут работать торговые площадки с блинами, шашлыками и разными вкусностями.

С 11.00 до 17.00 посетителей ждут народные обряды, веселые конкурсы и развлечения.

В программе театрализованного праздника «Масляна іде, на всі Суми гуде!»: игры и конкурсы для детей, обряд сожжения чучела, развлекательно-игровая программа «На Масляну співайте, грайте, усіх пригощайте!», Спортивные соревнования, праздничная концертная программа, гиревой чемпионат и другие развлечения.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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