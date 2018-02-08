Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40270

В Белополье снова отложили подготовительное заседание по разгону Майдана

Из-за больничного обвиняемого суд снова отложил заседание по делу 5-летней давности.

На 10:30 22 марта отложено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинительному акту по фактам незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведения собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности и содержания под стражей в качестве меры пресечения, а также по факту превышения власти и служебных полномочий, заведомо незаконного задержания, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 371, ч. 1 ст. 372, ст. 340, ч. 2 ст. 343 УК Украины, в связи с поступлением в суд ходатайства обвиняемого об отложении предварительного судебного заседания из-за пребывания на больничном, сообщает Белопольский райсуд.

Для информации: санкция ч. 2 ст. 365 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция ч. 3 ст. 371 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция ч. 1 ст. 372 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция ст. 340 УК Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция ч. 2 ст. 343 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Право Разгон майдана

По тематике

23.01.2019 11:57

В Белополье никак не начнут судить силовиков, прессовавших сумской Майдан

В Белопольском районном суде снова отложили подготовительное заседание по делу разгона сумского Майдана....

На Сумщине затягивается суд над силовиками, прессовавшими майдановцев
10.12.2018 16:59

На Сумщине затягивается суд над силовиками, прессовавшими майдановцев

В Белополье продолжают судить сумских прокуратура и следователя....

24.10.2018 17:23

В суд не явились обвиняемые и потерпевшие по делу о разгоне Сумского майдана

Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинительному акту по фактам незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведения...

В Белополье будут судить правоохранителей, прессовавших майдановцев 4,5 года назад
12.09.2018 11:14

В Белополье будут судить правоохранителей, прессовавших майдановцев 4,5 года назад

2 октября в Белопольском районном суде начнут судить полицейских и прокуроров, причастных к незаконному задержанию сумчан, протестовавших против режима Януковича...

08.02.2018 15:30

Генпрокуратура завершила расследовать разгон майдана в Сумах 4 года назад

Генпрокуратурой завершено досудебное расследование относительно незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведению собраний и митингов в г. Сумы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.