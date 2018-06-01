Сумская «Школьная лига смеха» начинает новый сезон 24 февраля в 15.00 в актовом зале СумГУ состоится фестиваль-открытие второго сезона Школьной лиги смеха.

В ходе фестиваля звездные тренеры будут выбирать себе школьные команды, с которыми будут играть весь год.

К участию уже зарегистрировались команды из Сум, Киева, Одессы, Харькова, Каховки, Херсона, Скадовска, Тростянца.

Тренерами нового сезона будут участники телевизионных команд и выдающиеся личности шоу-бизнеса города

- Альберт Лалаян («Николь Кидман», Сумы)

- Мария Острога («Гостиница 72», Сумы)

- Юлия Чудаева («Луганская сборная», Луганск)

- Константин Губеладзе («Николь Кидман», Сумы)

- Артем Сагитов ( «Вот эти парни», Киев)

- Андрей Смусев («Любимый город», Харьков)

- Илья Бондаренко («Гостиница 72», Сумы)

- Дмитрий Тютюн ( «Стендап вечер», Сумы)

Из всех команд-участниц фестиваля в сезон будет отобрано всего восемь - по количеству тренеров.

Самая смешная команда фестиваля получит кубок победителя. Также будут определены лучший актер и лучшая актриса фестиваля.

Схема сезона:

Фестиваль (24 февраля) - приглашаются все желающие команды

¼ финала (14 апреля) - 8 команд и 8 тренеров

½ финала (13 октября) - 6 команд и 6 тренеров

Финал (1 декабря) - 3 команды и 3 тренера

Лига проводится Сумским государственным университетом в партнерстве с Управлением молодежи и спорта Сумской ОГА и отделом по делам молодежи и спорта Сумского городского совета.

Все игры будут проходить на базе Сумского государственного университета.

Вход свободный.