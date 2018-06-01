Сумская «Школьная лига смеха» начинает новый сезон

В ходе фестиваля звездные тренеры будут выбирать себе школьные команды, с которыми будут играть весь год.
К участию уже зарегистрировались команды из Сум, Киева, Одессы, Харькова, Каховки, Херсона, Скадовска, Тростянца.
Тренерами нового сезона будут участники телевизионных команд и выдающиеся личности шоу-бизнеса города
- Альберт Лалаян («Николь Кидман», Сумы)
- Мария Острога («Гостиница 72», Сумы)
- Юлия Чудаева («Луганская сборная», Луганск)
- Константин Губеладзе («Николь Кидман», Сумы)
- Артем Сагитов ( «Вот эти парни», Киев)
- Андрей Смусев («Любимый город», Харьков)
- Илья Бондаренко («Гостиница 72», Сумы)
- Дмитрий Тютюн ( «Стендап вечер», Сумы)
Из всех команд-участниц фестиваля в сезон будет отобрано всего восемь - по количеству тренеров.
Самая смешная команда фестиваля получит кубок победителя. Также будут определены лучший актер и лучшая актриса фестиваля.
Схема сезона:
Фестиваль (24 февраля) - приглашаются все желающие команды
¼ финала (14 апреля) - 8 команд и 8 тренеров
½ финала (13 октября) - 6 команд и 6 тренеров
Финал (1 декабря) - 3 команды и 3 тренера
Лига проводится Сумским государственным университетом в партнерстве с Управлением молодежи и спорта Сумской ОГА и отделом по делам молодежи и спорта Сумского городского совета.
Все игры будут проходить на базе Сумского государственного университета.
Вход свободный.
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