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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4357

В СумГУ новый студректор

Новым студенческим ректором по решению студенческого самоуправления стала Анастасия Лор, студентка 4-го курса УНИ БТ УАБС.

Об этом сообщается на странице вуза в Фейсбуке.

Анастасия Лор стала и.о. студенческого ректора. За ее кандидатуру проголосовали 11 членов студенческого самоуправления. Других кандидатур не было.

Общество Анастасия Лор Студректор СумГУ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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