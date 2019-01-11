В СумГУ новый студректор Новым студенческим ректором по решению студенческого самоуправления стала Анастасия Лор, студентка 4-го курса УНИ БТ УАБС.

Об этом сообщается на странице вуза в Фейсбуке.

Анастасия Лор стала и.о. студенческого ректора. За ее кандидатуру проголосовали 11 членов студенческого самоуправления. Других кандидатур не было.