В СумГУ новый студректор

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Анастасия Лор стала и.о. студенческого ректора. За ее кандидатуру проголосовали 11 членов студенческого самоуправления. Других кандидатур не было.
4 февраля во время заседания научно-технического совета Министерства образования и науки Украины по вопросам формирования и исполнения Государственного заказа на...
Информационный ресурс Scopus.org.ua опубликовал обновленную версию рейтинга университетов Украины по показателям научной деятельности по состоянию на январь 2019 года....
В отчете о выполнении работ по разработке Стратегии развития Сум до 2027 года городу только что исполнилось всего 80 лет.... 1
Международный рейтинг Webometrics опубликовал обновленную версию рейтинга университетов мира по состоянию на январь 2019 года....
В Сумском государственном университете введена новая специальность «История и археология»....