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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4537

У шосткинца полицейские нашли почти сотню патронов калибра 5,6 мм

Боеприпасы ранее судимый 32-летний местный житель хранил в собственном доме.

Информацию о незаконном хранении боеприпасов полицейские получили от местных жителей. Для ее проверки выехали по указанному адресу.

«При осмотре частного дома, где живет ранее судимый 32-летний мужчина, мы нашли в карманах его верхней одежды 94 патрона калибра 5,6 мм, - рассказывает Виталий Ерохов, оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. - Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. По словам хозяина квартиры, патроны он недавно нашел на помойке и хранил на всякий случай».

Сейчас правоохранители проверяют правдивость слов владельца патронов и его причастность к незаконному сбыту боеприпасов. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Право Патроны Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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