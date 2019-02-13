У шосткинца полицейские нашли почти сотню патронов калибра 5,6 мм Боеприпасы ранее судимый 32-летний местный житель хранил в собственном доме.

Информацию о незаконном хранении боеприпасов полицейские получили от местных жителей. Для ее проверки выехали по указанному адресу.

«При осмотре частного дома, где живет ранее судимый 32-летний мужчина, мы нашли в карманах его верхней одежды 94 патрона калибра 5,6 мм, - рассказывает Виталий Ерохов, оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. - Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. По словам хозяина квартиры, патроны он недавно нашел на помойке и хранил на всякий случай».

Сейчас правоохранители проверяют правдивость слов владельца патронов и его причастность к незаконному сбыту боеприпасов. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.