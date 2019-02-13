Роменские футзалисты разобрались с черкасскими

МФК «Рятувальник» (Ромны) 6:3 МФК Черкассы
Голы за роменчан забивали: Дмитрий Бараник (дубль), Игорь Саливон, Сергей Бабынин (дубль), Александр Аргеев (автогол).
После этой победы у роменчан 17 очков в 10 играх и по-прежнему шестое место. До пятого всего очко (у броварского «Атлетика» на три игры больше), до четвертого – два (у одесского «Эпицентра К Таирова» на две игры больше).
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