Роменские футзалисты разобрались с черкасскими 19 февраля в Ромнах прошел матч 13 туру чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги.

МФК «Рятувальник» (Ромны) 6:3 МФК Черкассы

Голы за роменчан забивали: Дмитрий Бараник (дубль), Игорь Саливон, Сергей Бабынин (дубль), Александр Аргеев (автогол).

После этой победы у роменчан 17 очков в 10 играх и по-прежнему шестое место. До пятого всего очко (у броварского «Атлетика» на три игры больше), до четвертого – два (у одесского «Эпицентра К Таирова» на две игры больше).