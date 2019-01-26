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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15113

Сумские дзюдоисты остались без медалей на домашнем чемпионате Украины

19 февраля в Сумах прошел чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет.

В соревнованиях приняли участие 286 спортсменов, среди которых и 18 из Сумской области. Однако ни одной медали наши не завоевали.

Лучшими были пяте места у Анжелы Титаренко (весовая категория до 52 кг) и Кевина Мандегаряна (+100 кг). Седьмыми стали Маргарита Выпирайло и Анна Мотузна (48 кг), а также Никита Ханюков (100 кг). Девятое место заняла Алиса Канюк (57 кг).

В общем зачете Сумщина заняла 14-ое место. Лидеры – Киев, Днепр и Волынь.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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