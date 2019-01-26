Сумские дзюдоисты остались без медалей на домашнем чемпионате Украины 19 февраля в Сумах прошел чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет.

В соревнованиях приняли участие 286 спортсменов, среди которых и 18 из Сумской области. Однако ни одной медали наши не завоевали.

Лучшими были пяте места у Анжелы Титаренко (весовая категория до 52 кг) и Кевина Мандегаряна (+100 кг). Седьмыми стали Маргарита Выпирайло и Анна Мотузна (48 кг), а также Никита Ханюков (100 кг). Девятое место заняла Алиса Канюк (57 кг).

В общем зачете Сумщина заняла 14-ое место. Лидеры – Киев, Днепр и Волынь.