В Сумах бегали лыжники-студенты ХХV областная спартакиада среди с высших учебных заведений I-II уровня аккредитации продолжается.

19 февраля в Токарях состоялись соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Встретились сборные команды, которые соревновались за награды и зачетные очки Спартакиады: Лебединский педагогический колледж им. А.С. Макаренко, Сумское высшее училище искусств и культуры им. Д.Бортнянского, Колледж СНАУ, Сумской колледж пищевой промышленности НУПТ, Роменский колледж СНАУ, Профессионально-педагогический колледж Глуховского НПУ им. А.Довженко, Сумской медицинский колледж.

Третье почетное место заняла команда колледжа СНАУ. Второе командное место завоевали студенты Лебединского педколледжа. Первое место заняли студенты Профессионально-педагогического колледжа Глуховского НПУ им.А. Довженко.