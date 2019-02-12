В Сумах бегали лыжники-студенты

19 февраля в Токарях состоялись соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Встретились сборные команды, которые соревновались за награды и зачетные очки Спартакиады: Лебединский педагогический колледж им. А.С. Макаренко, Сумское высшее училище искусств и культуры им. Д.Бортнянского, Колледж СНАУ, Сумской колледж пищевой промышленности НУПТ, Роменский колледж СНАУ, Профессионально-педагогический колледж Глуховского НПУ им. А.Довженко, Сумской медицинский колледж.
Третье почетное место заняла команда колледжа СНАУ. Второе командное место завоевали студенты Лебединского педколледжа. Первое место заняли студенты Профессионально-педагогического колледжа Глуховского НПУ им.А. Довженко.
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