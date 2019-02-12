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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах бегали лыжники-студенты

ХХV областная спартакиада среди с высших учебных заведений I-II уровня аккредитации продолжается.

19 февраля в Токарях состоялись соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Встретились сборные команды, которые соревновались за награды и зачетные очки Спартакиады: Лебединский педагогический колледж им. А.С. Макаренко, Сумское высшее училище искусств и культуры им. Д.Бортнянского, Колледж СНАУ, Сумской колледж пищевой промышленности НУПТ, Роменский колледж СНАУ, Профессионально-педагогический колледж Глуховского НПУ им. А.Довженко, Сумской медицинский колледж.

Третье почетное место заняла команда колледжа СНАУ. Второе командное место завоевали студенты Лебединского педколледжа. Первое место заняли студенты Профессионально-педагогического колледжа Глуховского НПУ им.А. Довженко.

Спорт Лыжные гонки

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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