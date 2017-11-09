Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45201

В Сумах соревновались юные баскетболисты

Юноши учреждений профессионального (профессионально-технического) образования области соревновались за первенство по баскетболу 3х3 в зачет ХХXIII областной спартакиады.

В этом году в отборочных соревнованиях приняли участие команды из 23 учреждений профессионального образования Сумской области. Команды боролись за выход в финал в подгруппах, которые играли в Сумах, Конотопе, Шостке и Недригайлове.

В финальный этап, который проходил 19 февраля на базе Сумского химико-технологического центра профессионально-технического образования вошли команды-победительницы зональных соревнований: Сумской ЦПТО, Сумское ВПУБД, Сумское ВПУБА, Сумской ЦПТОХТТРС, Конотопское ПТУ, Конотопское ВПУ, Шосткинское ВПУ, Шосткинский ЦПТО, Недригайловское ВПУ, Путивльский ПЛ.

Переходящий кубок и абсолютное первенство завоевали юноши Сумского центра профессионально-технического образования: Бехтольд Даниил, Петрович Дмитрий, Кочмак Руслан, Обравит Владислав (директор Мельник В.А., руководитель физического воспитания Лущик А.М.).

Вторыми стали представители Конотопского профессионально-технического училища: Арсенин Матвей, Гундерук Максим, Меркурьев Кирилл, Яловенко Андрей (директор Дьячок В.П. руководитель физического воспитания Чухно И.А.).

Третье место завоевали юноши Конотопского высшего профессионального училища: Дегтярев Владислав, Новиков Никита, Бондаренко Дмитрий, Маслак Евгений (директор Федченко А., руководитель физического воспитания Петров В.Я.).

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями Сумского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины.

Спорт Баскетбол 3х3 Студенты

По тематике

Сумской баскетболист стал лучшим во втором туре Суперлиги 3х3
22.01.2019 18:20

Сумской баскетболист стал лучшим во втором туре Суперлиги 3х3

21 января в Одессе прошел второй тур профессионального чемпионата Украины по баскетболу 3х3....

Сумские студенты победили на Всеукраинском конкурсе телепрограмм «Мир спорта» (видео)
23.11.2018 11:25

Сумские студенты победили на Всеукраинском конкурсе телепрограмм «Мир спорта» (видео)

Победу в двух номинациях на XIV Всеукраинском конкурсе телевизионных программ «Мир спорта» получили участники учебной телестудии «СтудTV «11 этаж» кафедры...

Сумские студенты соревновались за первенство по настольному теннису
21.11.2018 16:57

Сумские студенты соревновались за первенство по настольному теннису

В Сумах состоялись соревнования по настольному теннису среди женских и мужских команд высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации....

19.04.2018 09:13

В СумГУ намечается наплыв турецких студентов

В СумГУ состоялись переговоры с советником по вопросам образования Посольства Республики Турция в Украине....

Сумские студенты побывали в армии на один день
09.11.2017 15:40

Сумские студенты побывали в армии на один день

В рамках областного проекта «Молодой патриот» ученики заведений профтехобразования области приобретали военный опыт....

Новости

В Сумах грузовик снова повредил боллард
Сегодня 14:14
Заречный районный суд празднует 45-летие своей деятельности
Сегодня 13:59
На Сумщине на взятке поймали директора коммунального предприятия
Сегодня 13:46
В Сумах будет новый прокурор
Сегодня 13:39
В полицию поступило еще одно сообщение о подкупе избирателей в Сумах
Сегодня 13:34
Сумские экологи напоминают о штрафах за первоцветы
Сегодня 12:50
В Сумах полиция проверяет сообщение о возможном подкупе избирателей
Сегодня 12:24
В Конотопе спасатели предотвратили масштабный пожар
Сегодня 12:13
На Сумщине соцработница обманула свою подопечную на 8000 гривен
Сегодня 12:08
Патрульные второй раз за месяц остановили сумчанина без прав за рулем под кайфом
Сегодня 12:04
В Конотопе сгорел шиномонтаж
Сегодня 11:51
В Сумах почтили память Героев Небесной Сотни
Сегодня 11:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.