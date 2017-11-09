В Сумах соревновались юные баскетболисты Юноши учреждений профессионального (профессионально-технического) образования области соревновались за первенство по баскетболу 3х3 в зачет ХХXIII областной спартакиады.

В этом году в отборочных соревнованиях приняли участие команды из 23 учреждений профессионального образования Сумской области. Команды боролись за выход в финал в подгруппах, которые играли в Сумах, Конотопе, Шостке и Недригайлове.

В финальный этап, который проходил 19 февраля на базе Сумского химико-технологического центра профессионально-технического образования вошли команды-победительницы зональных соревнований: Сумской ЦПТО, Сумское ВПУБД, Сумское ВПУБА, Сумской ЦПТОХТТРС, Конотопское ПТУ, Конотопское ВПУ, Шосткинское ВПУ, Шосткинский ЦПТО, Недригайловское ВПУ, Путивльский ПЛ.

Переходящий кубок и абсолютное первенство завоевали юноши Сумского центра профессионально-технического образования: Бехтольд Даниил, Петрович Дмитрий, Кочмак Руслан, Обравит Владислав (директор Мельник В.А., руководитель физического воспитания Лущик А.М.).

Вторыми стали представители Конотопского профессионально-технического училища: Арсенин Матвей, Гундерук Максим, Меркурьев Кирилл, Яловенко Андрей (директор Дьячок В.П. руководитель физического воспитания Чухно И.А.).

Третье место завоевали юноши Конотопского высшего профессионального училища: Дегтярев Владислав, Новиков Никита, Бондаренко Дмитрий, Маслак Евгений (директор Федченко А., руководитель физического воспитания Петров В.Я.).

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями Сумского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины.