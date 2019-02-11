К Конотопу хотят присоединить три села В исполкоме Конотопского горсовета создана рабочая группа по вопросам присоединения близлежащих сел Подлипное, Калиновка и Лобковка.

Согласно изменениям в законодательстве о порядке объединения территориальных громад, к Конотопу как к городу областного подчинения имеют право присоединяться сельские громады по упрощенному порядку.

Подлипненский сельский совет является ближайшим к Конотопу, жизнедеятельность его жителей как исторически, так и географически тесно связана с городом.

Поэтому в недалеком будущем Подлипное, Калиновка и Лобковка присоединятся к Конотопу.

Данный вопрос должен пройти обсуждение громады, после чего принято окончательное решение о создании ОТГ.