К Конотопу хотят присоединить три села

Согласно изменениям в законодательстве о порядке объединения территориальных громад, к Конотопу как к городу областного подчинения имеют право присоединяться сельские громады по упрощенному порядку.
Подлипненский сельский совет является ближайшим к Конотопу, жизнедеятельность его жителей как исторически, так и географически тесно связана с городом.
Поэтому в недалеком будущем Подлипное, Калиновка и Лобковка присоединятся к Конотопу.
Данный вопрос должен пройти обсуждение громады, после чего принято окончательное решение о создании ОТГ.
19 февраля в 11:17 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на 2 хозяев по ул....
19 февраля в Конотопе по ул. Воронцова произошел пожар на шиномонтаже, расположенном во дворе универмага....
КП «Конотопское трамвайное управление» объявило тендер на закупку 6 «бэушных» модернизированных трамваев из стран Европейского Союза....
9 февраля в Конотопе для детей был проведен турнир по дворовому хоккею....
На Сумщине сообщено о подозрении мастеру коммунального предприятия, из-за служебной халатности которой снежная глыба смертельно травмировала прохожего....