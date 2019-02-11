Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51354

К Конотопу хотят присоединить три села

В исполкоме Конотопского горсовета создана рабочая группа по вопросам присоединения близлежащих сел Подлипное, Калиновка и Лобковка.

Согласно изменениям в законодательстве о порядке объединения территориальных громад, к Конотопу как к городу областного подчинения имеют право присоединяться сельские громады по упрощенному порядку.

Подлипненский сельский совет является ближайшим к Конотопу, жизнедеятельность его жителей как исторически, так и географически тесно связана с городом.

Поэтому в недалеком будущем Подлипное, Калиновка и Лобковка присоединятся к Конотопу.

Данный вопрос должен пройти обсуждение громады, после чего принято окончательное решение о создании ОТГ.

Общество Конотоп Конотопская ОТГ

По тематике

Сегодня 12:13

В Конотопе спасатели предотвратили масштабный пожар

19 февраля в 11:17 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на 2 хозяев по ул....

В Конотопе сгорел шиномонтаж
Сегодня 11:51

В Конотопе сгорел шиномонтаж

19 февраля в Конотопе по ул. Воронцова произошел пожар на шиномонтаже, расположенном во дворе универмага....

Конотоп обновит свой трамвайный парк за счет «бэушных» трамваев из Европейского Союза
15.02.2019 18:00

Конотоп обновит свой трамвайный парк за счет «бэушных» трамваев из Европейского Союза

КП «Конотопское трамвайное управление» объявило тендер на закупку 6 «бэушных» модернизированных трамваев из стран Европейского Союза....

В Конотопе провели турнир по хоккею c мячом
13.02.2019 09:13

В Конотопе провели турнир по хоккею c мячом

9 февраля в Конотопе для детей был проведен турнир по дворовому хоккею....

В Конотопе нашли «стрелочницу», из-за которой под ледопадом погиб мужчина
11.02.2019 16:47

В Конотопе нашли «стрелочницу», из-за которой под ледопадом погиб мужчина

На Сумщине сообщено о подозрении мастеру коммунального предприятия, из-за служебной халатности которой снежная глыба смертельно травмировала прохожего....

Новости

В Сумах грузовик снова повредил боллард
Сегодня 14:14
Заречный районный суд празднует 45-летие своей деятельности
Сегодня 13:59
На Сумщине на взятке поймали директора коммунального предприятия
Сегодня 13:46
В Сумах будет новый прокурор
Сегодня 13:39
В полицию поступило еще одно сообщение о подкупе избирателей в Сумах
Сегодня 13:34
Сумские экологи напоминают о штрафах за первоцветы
Сегодня 12:50
В Сумах полиция проверяет сообщение о возможном подкупе избирателей
Сегодня 12:24
В Конотопе спасатели предотвратили масштабный пожар
Сегодня 12:13
На Сумщине соцработница обманула свою подопечную на 8000 гривен
Сегодня 12:08
Патрульные второй раз за месяц остановили сумчанина без прав за рулем под кайфом
Сегодня 12:04
В Конотопе сгорел шиномонтаж
Сегодня 11:51
В Сумах почтили память Героев Небесной Сотни
Сегодня 11:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.