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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50252

Сумские экологи напоминают о штрафах за первоцветы

Ежегодно Госэкоинспекция в Сумской области проводит операцию «Первоцвет» с целью защиты раннецветущих растений, а также тех, которые находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Украины.

Несмотря на постоянную разъяснительную работу среди населения и запрет сбора, некоторые несознательные граждане по-прежнему игнорируют закон. Напоминаем, что за незаконную покупку и сбыт растений, занесенных в Красную книгу Украины, ст. 88-1 Кодекса Украины об админнарушениях предусмотрено наложение штрафа от 510 до 1700 грн. с конфискацией растений. Кроме того, за один экземпляр незаконно добытого растения, занесенной в Красную книгу Украины, предусмотрена компенсация за его уничтожение. Например, за подснежники - от 49 до 62 грн. в зависимости от вида, за черемшу (лук медвежий) - 62 грн., шафран (крокусы), сон-трава - от 37 до 62 грн. в зависимости от вида.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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