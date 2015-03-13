Сумские экологи напоминают о штрафах за первоцветы

Несмотря на постоянную разъяснительную работу среди населения и запрет сбора, некоторые несознательные граждане по-прежнему игнорируют закон. Напоминаем, что за незаконную покупку и сбыт растений, занесенных в Красную книгу Украины, ст. 88-1 Кодекса Украины об админнарушениях предусмотрено наложение штрафа от 510 до 1700 грн. с конфискацией растений. Кроме того, за один экземпляр незаконно добытого растения, занесенной в Красную книгу Украины, предусмотрена компенсация за его уничтожение. Например, за подснежники - от 49 до 62 грн. в зависимости от вида, за черемшу (лук медвежий) - 62 грн., шафран (крокусы), сон-трава - от 37 до 62 грн. в зависимости от вида.
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