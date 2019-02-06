Дело по растрате на реконструкции «Авангарда» передали в НАБУ (видео) Сумма финансовых нарушений на реконструкции стадиона «Авангард» в Сумах – 4,5 млн грн.

Проектная документация реконструкции стадиона «Авангард» в Сумах была частично составлена на русском языке, а отдельные разделы содержали информацию, что оборудование соответствует стандартам установленным требованиям законодательства Российской Федерации. А также, специально был занижен класс категорийности объекта, что позволило не проводить ряд экспертиз. Сумма финансовых нарушений - 4,5 млн гривен, об этом говорится в сюжете UA:СУМИ.

В апреле 2017 года начались работы по реконструкции стадиона «Авангард» в Сумах. Тогда работы начала выполнять строительная компания «Федорченко». На сегодня освоили 8 млн - из бюджета города, 4 млн грн - средства государственного фонда регионального развития.

В октябре прошлого года представители счетной палаты выявили нарушений на 4,5 млн гривен.

«В самих документах есть ссылки, например, в разделе «освещение», что все оборудование, которое в нем указано, отвечает нормам и правилам РФ. И все это изложено на русском языке, и заказчик не постеснялся это не вычитывать, а если читал, то тем более вопрос. Проект должен был быть рассчитан на одновременное пребывание на стадионе более 1800 человек, а реально сделали - занизили класс, категорийность объекта, чтобы избежать экспертиз, и получил просто декларацию на соответствующие строительные работы и расчет делался на 300 с чем-то людей в подтрибунных помещениях. Есть существенный риск для жизни и здоровья людей, которые будут находиться на этом стадионе, если он так и останется», - пояснил заместитель главы Счетной палаты Украины Андрей Майснер.

Начальник управления капитального строительства Сумского горсовета Виталий Шилов показывает акт, который был предоставлен после изучения документов счетной палатой:

«Этот акт был подписан со стороны Счетной палаты и моего представителя, то есть технадзора. Суть в том, что при проведении проверки счетной палаты в управлении капитального строительства были обнаружены неподтвержденные работы на общую сумму 1496 грн 86 коп. Мы не возражали, потому что, когда выехали на объект и не нашли 4 лотка, которые были вдоль всего поля. Мы пытались объяснить, что кому-то, так сказать, они были нужны больше. Вот проектная документация, можно увидеть количество посадочных мест. Ничего не изменилось, как они были на всю площадь, так и осталось. Также в акте написано о нецелевом использовании денег в размере 387 000 грн. Это была моя инициатива, мы сделали небольшую операцию, мы деньги местного бюджета вернули назад, сделали минусовую форму, а эти проблемы закрыли деньгами госбюджета».

Выполняли проект работники ООО «Южана», за проект из городского бюджета заплатили 400 000 гривен.

«В освещении там есть ошибка, это техническая ошибка, опечатка на одном листе и все. Просто мы занимались раньше освещением «Барсы» и где-то не усмотрели, спешили, сейчас она исправлена, внесены изменения», - добавил главный инженер ООО «Южана» Юрий Дячук.

Вчера департамент инфраструктуры объявил новый тендер на обустройство искусственного покрытия игрового поля. Объявленная стоимость - 12 млн 74 тыс. грн. Конечный срок подачи предложений - 5 марта. Срок поставки товаров и выполнения работ, указанный в тендере - 31 декабря этого года.

В этом году на завершение реконструкции стадиона в городском бюджете запланировали 8 млн грн. И, по словам Виталия Шилова, сейчас идут переговоры о выделении еще 4 млн из государственного бюджета.

В 2018 году работы по реконструкции стадиона не выполняли из-за предписания государственной службы по чрезвычайным ситуациям Центру физического здоровья населения «Спорт для всех», которому принадлежит стадион. Нарушения касались пожарной безопасности в спортивном комплексе. Поэтому, будут ли выполняться работы по объявленному тендеру, Виталий Шилов не знает.