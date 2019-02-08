В Сумах водолазы учили педагогов, как спастись и спасти другого на льду 19 февраля в Сумах в рамках методической площадки «Педагогика безопасности» состоялся практический семинар на тему «Развитие безопасного поведения на водных объектах как составляющая формирования здоровьесберегающей компетентности учащихся».

Организовали мероприятие Отдел чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Сумского городского совета, Информационно-методический центр управления образования и науки горсовета, коммунальное учреждение «Сумская городская спасательно-водолазная служба», станция которой стала и местом проведения семинара.

Участие в методической площадке приняли учителя по предметам «Основы здоровья», «Защита Отечества», специалисты по вопросам гражданской защиты школ города и работники областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Представители информационно-методического центра подчеркнули актуальность поднятого вопроса и ознакомили присутствующих с системой эффективных методов, приемов, форм работы по распространению среди учащихся знаний безопасного поведения на водных объектах в зимний период.

Водолазы рассказали об основных требованиях безопасности, которые необходимо соблюдать при нахождении на водоемах. Специалисты ознакомили участников мероприятия со специальным снаряжением и оборудованием, которое используют в своей работе.

Продолжился семинар на р. Псел, где водолазы уже практически продемонстрировали приемы самоспасения, если оказался в проруби и как можно спасти другого человека, если стал свидетелем чрезвычайного происшествия. Спикеры также отметили ошибки, которые допускают в таких случаях рядовые граждане.

Специалисты подчеркнули, что в данный период риск таких случаев значительно возрастает, поскольку на реках и озерах появились многочисленные опасные участки, а лед там, где он еще остается значительно потерял свою прочность.

Некоторые участники не только наблюдали, но и снимали ход семинара на видео, чтобы в дальнейшем продемонстрировать своим ученикам. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - отметила учитель 21-й школы Инна Когулько.

Организаторы надеются, что данное мероприятие будет полезным для педагогов и в целом для образовательного процесса по формированию у школьников навыков безопасного поведения, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.