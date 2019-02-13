Сумского медика, бравшего взятки с инвалидов, хотят отстранить

Напомним: работники отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления ГУНП области совместно с сотрудниками СБУ и прокуратуры, уличили в получении нескольких тысяч гривен неправомерной выгоды руководителя одной из межрегиональной МСЭК.
Как выяснили следователи, 55-летний чиновник требовал и получил 3000 гривен за непрепятствование в продлении статуса инвалидности от одной из жительниц области.
«Мужчине уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины, - комментирует ситуацию Вадим Теличко, начальник отдела СУ ГУНП области. – Составлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должности, которые после согласования с прокуратурой в кратчайшие сроки будут направлены на рассмотрение суда».
Следствие по делу продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.
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