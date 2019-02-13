В Сумах почтили память Героев Небесной Сотни

У могилы Героя Украины, сумчанина Алексея Братушки
20 февраля, в день Героев Небесной Сотни, сумчане собрались на Аллее Славы центрального кладбища, где похоронен Герой Небесной Сотни Алексей Братушка и воины отдавшие свои жизни в войне на востоке Украины.
Почтить героев пришли несколько сотен сумчан, в том числе руководители города и области, общественные деятели.
Отец и мать Алексея Братушки, Героя Небесной Сотни, у могилы своего сына
Губернатор Сумщины Николай Клочко возложил цветы к могиле Героя Украины
После этого участники акции перешли в сквер Героев Небесной Сотни, где прошел митинг-реквием и состоялась панихида о богибших героях.
Студенты пришли на акцию с портретами Героев Небесной Сотни
Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни