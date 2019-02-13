В Сумах почтили память Героев Небесной Сотни Сегодня, 20 февраля, в Украине проходят памятные мероприятия в честь Героев Небесной Сотни

20 февраля, в день Героев Небесной Сотни, сумчане собрались на Аллее Славы центрального кладбища, где похоронен Герой Небесной Сотни Алексей Братушка и воины отдавшие свои жизни в войне на востоке Украины.

Почтить героев пришли несколько сотен сумчан, в том числе руководители города и области, общественные деятели.

Отец и мать Алексея Братушки, Героя Небесной Сотни, у могилы своего сына

Губернатор Сумщины Николай Клочко возложил цветы к могиле Героя Украины

После этого участники акции перешли в сквер Героев Небесной Сотни, где прошел митинг-реквием и состоялась панихида о богибших героях.

Студенты пришли на акцию с портретами Героев Небесной Сотни

Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни