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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 11:48445

В Сумах почтили память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 20 февраля, в Украине проходят памятные мероприятия в честь Героев Небесной Сотни

У могилы Героя Украины, сумчанина Алексея Братушки

фото Олега Демьяненко

20 февраля, в день Героев Небесной Сотни, сумчане собрались на Аллее Славы центрального кладбища, где похоронен Герой Небесной Сотни Алексей Братушка и воины отдавшие свои жизни в войне на востоке Украины.

Почтить героев пришли несколько сотен сумчан, в том числе руководители города и области, общественные деятели.

Отец и мать Алексея Братушки, Героя Небесной Сотни, у могилы своего сына

Губернатор Сумщины Николай Клочко возложил цветы к могиле Героя Украины

После этого участники акции перешли в сквер Героев Небесной Сотни, где прошел митинг-реквием и состоялась панихида о богибших героях.

Студенты пришли на акцию с портретами Героев Небесной Сотни

Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни

 

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