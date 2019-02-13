Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51247

В Конотопе сгорел шиномонтаж

19 февраля в Конотопе по ул. Воронцова произошел пожар на шиномонтаже, расположенном во дворе универмага.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Никто из работников шиномонтажа не пострадал, пишет Голос Конотопа.

Право Конотоп Пожар

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К Конотопу хотят присоединить три села

В исполкоме Конотопского горсовета создана рабочая группа по вопросам присоединения близлежащих сел Подлипное, Калиновка и Лобковка....

В Степановке горела зерносушилка
Вчера 13:24

В Степановке горела зерносушилка

18 февраля в 22:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании зерносушилки по ул. Промышленная в пгт Степановка...

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Ночью спасатели тушили три пожара

На Сумщине за минувшие сутки пожарные трижды ликвидировали пожары в жилых домах....

Сумчанин спас ребенка: подробности пожара в общежитии от спасателей
Вчера 10:21

Сумчанин спас ребенка: подробности пожара в общежитии от спасателей

18 февраля в 13:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии на ул. Герасима Кондратьева....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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