В Конотопе сгорел шиномонтаж

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Никто из работников шиномонтажа не пострадал, пишет Голос Конотопа.
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