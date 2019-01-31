Патрульные второй раз за месяц остановили сумчанина без прав за рулем под кайфом

За рулем находился 30-летний сумчанин, который имел явные признаки наркотического опьянения, зато у него не было водительского удостоверения, ведь он был лишен права управления за езду в состоянии опьянения.
В дальнейшем выяснилось, что в начале февраля, инспекторы уже останавливали данного водителя. Тогда он также имел признаки наркотического опьянения и проходил медицинский осмотр в больнице. Стражи порядка имели соответствующее положительное медицинское заключение.
Поэтому, гражданин вновь прошел освидетельствование на состояние опьянения в учреждении здравоохранения, а патрульные составили на него административные материалы по ст. 130, согласно предварительному заключению врача (управление в состоянии опьянения) КоАП и ч.4 ст. 126 (управление лицом, лишенным права управления) КоАП. Мужчину отстранили от управления авто.
После очередного результата проведения медицинского осмотра снова будет приниматься решение о привлечении к административной ответственности.
Утром 17 февраля на улице Героев Сумщины инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль BMW за нарушение ПДД....
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 20-летнего юноши, который совершил смертельное ДТП....
Патрульные составили 3 административных материала на нетрезвого водителя, который пытался убежать от инспекторов....
Сегодня, 7 февраля, в Заречном районном суде г. Сумы должно было состояться рассмотрение административного дела в отношении главного врача Сумской...
Рассмотрение административного дела в отношении главного врача Сумской районной больницы, главы фракции ВО «Батькивщина» в Сумском облсовете Владимира Поцелуева отложили...