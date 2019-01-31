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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04234

Патрульные второй раз за месяц остановили сумчанина без прав за рулем под кайфом

Патрулируя улицу Харьковскую, экипаж патрульных остановил автомобиль Honda Accord, водитель которого нарушил ПДД.

За рулем находился 30-летний сумчанин, который имел явные признаки наркотического опьянения, зато у него не было водительского удостоверения, ведь он был лишен права управления за езду в состоянии опьянения.

В дальнейшем выяснилось, что в начале февраля, инспекторы уже останавливали данного водителя. Тогда он также имел признаки наркотического опьянения и проходил медицинский осмотр в больнице. Стражи порядка имели соответствующее положительное медицинское заключение.

Поэтому, гражданин вновь прошел освидетельствование на состояние опьянения в учреждении здравоохранения, а патрульные составили на него административные материалы по ст. 130, согласно предварительному заключению врача (управление в состоянии опьянения) КоАП и ч.4 ст. 126 (управление лицом, лишенным права управления) КоАП. Мужчину отстранили от управления авто.

После очередного результата проведения медицинского осмотра снова будет приниматься решение о привлечении к административной ответственности.

Право Пьяный за рулем

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