Патрульные второй раз за месяц остановили сумчанина без прав за рулем под кайфом Патрулируя улицу Харьковскую, экипаж патрульных остановил автомобиль Honda Accord, водитель которого нарушил ПДД.

За рулем находился 30-летний сумчанин, который имел явные признаки наркотического опьянения, зато у него не было водительского удостоверения, ведь он был лишен права управления за езду в состоянии опьянения.

В дальнейшем выяснилось, что в начале февраля, инспекторы уже останавливали данного водителя. Тогда он также имел признаки наркотического опьянения и проходил медицинский осмотр в больнице. Стражи порядка имели соответствующее положительное медицинское заключение.

Поэтому, гражданин вновь прошел освидетельствование на состояние опьянения в учреждении здравоохранения, а патрульные составили на него административные материалы по ст. 130, согласно предварительному заключению врача (управление в состоянии опьянения) КоАП и ч.4 ст. 126 (управление лицом, лишенным права управления) КоАП. Мужчину отстранили от управления авто.

После очередного результата проведения медицинского осмотра снова будет приниматься решение о привлечении к административной ответственности.