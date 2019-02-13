На Сумщине соцработница обманула свою подопечную на 8000 гривен Получив по поручению своей пожилой подопечной пособие на погребение мужа, 34-летняя соцработница присвоила его себе.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 81-летняя жительница одного из населенных пунктов Шосткинского района. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что не получила денежной помощи на погребение своего мужа.

По ее словам, по состоянию своего здоровья она не могла добраться до райцентра, чтобы оформить необходимые документы и получить деньги. Попросила о помощи социальную работницу, которая уже не один год ее обслуживает. Та согласилась, но, вернувшись из города, объяснила, что деньги будут позже перечислены на банковскую карточку. Волнуясь из-за отсутствия этого финансового документа, на который должны были прийти средства, женщина позвонила своему брату и рассказала о проблеме. А тот выяснил, что деньги на самом деле уже были выданы.

«Подозрение сразу пало на 34-летнюю социальную работницу, которая должна была их получить, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Женщину вызвали в отдел полиции, где она призналась в содеянном. По ее словам, 8540 гривен помощи она получила в тот же день, однако решила их присвоить, ведь нужно было отдавать собственные долги».

В полиции действия гражданки квалифицировали как мошенничество и открыли отношении нее уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ей грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Шосткинский отдел полиции.