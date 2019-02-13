В Конотопе спасатели предотвратили масштабный пожар

О возгорании сообщила соседка, которая увидела дым из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены на площади до 15 кв. м. и потолок на площади 6 кв. м., образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 11:38 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения на соседнюю квартиру и рядом расположенную хозяйственную постройку, а в 12:16 - потратив на тушение 2 тонны воды, полностью ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
19 февраля в Конотопе по ул. Воронцова произошел пожар на шиномонтаже, расположенном во дворе универмага....
В исполкоме Конотопского горсовета создана рабочая группа по вопросам присоединения близлежащих сел Подлипное, Калиновка и Лобковка....
18 февраля в 22:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании зерносушилки по ул. Промышленная в пгт Степановка...
На Сумщине за минувшие сутки пожарные трижды ликвидировали пожары в жилых домах....
18 февраля в 13:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии на ул. Герасима Кондратьева....