В Конотопе спасатели предотвратили масштабный пожар 19 февраля в 11:17 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на 2 хозяев по ул. Шевченко в г. Конотоп.

О возгорании сообщила соседка, которая увидела дым из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены на площади до 15 кв. м. и потолок на площади 6 кв. м., образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 11:38 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения на соседнюю квартиру и рядом расположенную хозяйственную постройку, а в 12:16 - потратив на тушение 2 тонны воды, полностью ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.