В Сумах полиция проверяет сообщение о возможном подкупе избирателей Сообщение о том, что на третьем этаже одного из многоквартирных домов по улице Рыбалко собрались несколько десятков граждан, и там, скорее всего, происходит подкуп избирателей, поступило в полицию от главы избирательного штаба одного из кандидатов на пост президента.

В полиции заявление зарегистрировали, на место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа и постоянно действующая группа полиции по документированию возможных фактов нарушения избирательного законодательства. Сейчас проверка продолжается, правоохранители работают на указанном месте происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.