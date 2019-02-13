В Сумах полиция проверяет сообщение о возможном подкупе избирателей

В полиции заявление зарегистрировали, на место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа и постоянно действующая группа полиции по документированию возможных фактов нарушения избирательного законодательства.
Сейчас проверка продолжается, правоохранители работают на указанном месте происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.
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