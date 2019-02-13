В полицию поступило еще одно сообщение о подкупе избирателей в Сумах

По словам женщины, возле одного из медучреждений города люди по одному заходят в подвальное помещение и там, вроде, происходит подкуп избирателей.
В полиции заявление зарегистрировали, по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа полиции и представители постоянно действующей группа полиции по документированию возможных фактов нарушения избирательного законодательства.
Сейчас проверка продолжается, правоохранители работают на месте событий. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.
Напомним: сегодня же было еще одно сообщение о возможном подкупе избирателей на ул. Рыбалко.
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